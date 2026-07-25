"Magischer Moment": Andrej Mangold meldet sich nach Geburt

Andrej Mangold (39) ist zum ersten Mal Vater geworden – und der 39-Jährige kann sein Glück kaum fassen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Annika Jung (36) hat er einen gesunden Sohn auf der Welt begrüßt. Nun hat sich der ehemalige Bachelor in seiner Instagram-Story zu Wort gemeldet und in bewegenden Worten beschrieben, wie sehr ihn die Geburt seines Kindes berührt hat. "Ich bin einfach überwältigt", schreibt er und betont, dass es Mama und Baby bestens gehe.

Andrej schwärmt: "Die Reise gemeinsam mit Anni durch die Geburt unseres Sohnes zu gehen, war die emotionalste Erfahrung meines Lebens. Die ersten Wehen. Die Schmerzen. Das Kämpfen. Das gemeinsame Atmen. Zu versuchen, ihr in jedem einzelnen Moment die Kraft zu geben, die sie gebraucht hat. Ihr Mut zuzusprechen und einfach bedingungslos füreinander da zu sein." Den Augenblick, in dem ihr Sohn das Licht der Welt erblickte, bezeichnet er als "magischen Moment", den er niemals vergessen werde. "Zu wissen, dass damit einer meiner größten Lebensträume Wirklichkeit geworden ist und ich jetzt Papa bin, ist ein Gefühl, das ich kaum in Worte fassen kann", so Andrej weiter. Abschließend dankt er seinen Fans für die zahlreichen Glückwünsche und Nachrichten, die ihm und Annika "unglaublich viel" bedeuten würden.

Die Ankunft ihres kleinen Schatzes haben Andrej und Annika vor wenigen Stunden auf Instagram verkündet. Das Ehepaar teilte zwei Schnappschüsse, auf denen ihr Neugeborenes zur Hälfte zu sehen ist – außerdem ein Polaroidbild mit allen dreien und die Hände von Mama und Papa. Dazu schrieben sie gerührt: "Plötzlich ergibt alles Sinn. Jeder Weg. Jeder Umweg. Jeder Moment. Denn am Ende hat alles zu dir geführt."

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026