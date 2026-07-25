Halbes Jahr her: Claudia Jung erinnert an verstorbenen Mann

Rund ein halbes Jahr nach dem Tod ihres Mannes Hans Singer meldet sich Claudia Jung (62) nun öffentlich zu Wort. Die Schlagersängerin spricht im ZDF-Magazin "Volle Kanne" offen über ihren Schmerz und die Schwere der Trauer. Hans war im Januar 2026 im Alter von 65 Jahren an Krebs verstorben. "Es gibt Tage, da geht das gar nicht", gesteht Claudia in der Sendung. Nach seinem Tod hatte sie sich zunächst von der Bühne zurückgezogen, um den Verlust zu verarbeiten.

Die Sängerin beschreibt ihre Trauer als etwas, das in "Wellen" komme. Besonders nach Auftritten mache sich der Verlust bemerkbar: Es sei stets ihr erster Gedanke gewesen, Hans anzurufen – "was dann ausbleibt", wie sie erklärt. Trotzdem spüre sie ihn weiter an ihrer Seite. Sie habe das Gefühl, er "schaut uns über die Schulter und gibt so von hinten seine Kommentare". Im Interview sprach Claudia außerdem über den letzten Wunsch ihres Mannes: Hans habe sich gewünscht, dass seine Asche ohne Grabstein und ohne große Trauerfeier verstreut werde. "Er möchte einfach nur, dass seine Asche verstreut wird von seinen Lieben, sprich von seinen Kindern und mir im kleinsten Kreis", so die Sängerin. Dieser Wunsch habe ihr auch bei der Trauerbewältigung sehr geholfen.

Hans war nach einer langjährigen Krebserkrankung in den Armen der Sängerin gestorben. Claudia hatte damals auf Instagram angekündigt, sich zunächst aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, und alle Auftrittstermine bis einschließlich August abgesagt. Die Musikerin ist vor allem für ihre Schlagerhits bekannt, darunter der Song "Je t'aime mon amour".

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Instagram / jung.claudia Schlagersängerin Claudia Jung, August 2025

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Instagram / jung.claudia Claudia Jung und ihr Ehemann Hans Singer

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Imago Claudia Jung bei "Immer wieder sonntags", Juni 2024