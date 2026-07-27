Sängerin Carly Simon (83) wurde mit Parkinson diagnostiziert

Musiklegende Carly Simon (83) hat jetzt öffentlich gemacht, dass sie an Parkinson erkrankt ist. Die Sängerin, die mit ihrem Hit "You're So Vain" weltberühmt wurde, wandte sich mit einem bewegenden Statement an die Öffentlichkeit – gegenüber ABC News erklärte sie, warum sie zuletzt so selten von sich hören ließ: "Die Wahrheit ist: Ich habe gelernt, mit der Parkinson-Erkrankung zu leben." Es habe einige Zeit gebraucht, um die Diagnose zu verstehen, sich anzupassen und zu entscheiden, wie viel sie darüber öffentlich sagen wolle, so die Sängerin weiter.

Ihren Schilderungen zufolge begann alles mit schwerer Arthrose in beiden Knien und einer Hüfte. Gleich drei Gelenke mussten operativ ersetzt werden. Doch auch nach den Eingriffen verbesserte sich ihre Bewegungsfähigkeit nicht – im Gegenteil. Sie habe Schwierigkeiten gehabt, ohne fremde Hilfe aus Stühlen oder tiefen Sofas aufzustehen, und es habe schließlich Phasen gegeben, in denen sie ohne erhebliche Unterstützung gar nicht mehr laufen konnte. Nach einer umfassenden Untersuchung in der Mayo Clinic folgte dann die Diagnose Parkinson. Seitdem nimmt sie Medikamente gegen Steifheit und weitere Symptome. "Es gibt keinen ordentlichen oder vorhersehbaren Ablauf bei dieser Krankheit. Sie fragt nicht in meinem Kalender nach, bevor sie entscheidet, was für einen Tag ich haben werde", beschreibt Carly den schwankenden Verlauf der Erkrankung.

In ihrem Statement schildert Carly auch, wie sehr die Erkrankung ihr Leben verändert hat – und wie Musik ihr dabei half, weiterzumachen. Mitten in dieser schweren Zeit begann sie, an einem neuen Album namens "Comes in Waves" zu arbeiten, das erste seit 18 Jahren. "Musik hat immer gewusst, wann sie ankommen muss. Sie hat mich öfter gerettet, als ich zählen kann", schreibt sie. Darüber hinaus offenbarte die Sängerin, dass sie in derselben Zeit auch wegen eines Basalzellkarzinoms im Gesicht behandelt wurde. Die Operation habe ihr Erscheinungsbild verändert und sie selbstbewusster gemacht, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Carly hat zwei Kinder – Tochter Sally und Sohn Ben – aus ihrer ersten Ehe mit Musiker James Taylor. Zudem hatte sie zwei Schwestern, die sie 2022 beide in kurzer Zeit verlor.

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Getty Images Carly Simon, Sängerin

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Getty Images Carly Simon im April 2017

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Getty Images Carly Simon beim Tribeca Film Festival in New York, 2017

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Wie findet ihr Carlys offenes Statement zu ihrer Parkinson-Diagnose? Stark und berührend – ihre Ehrlichkeit macht Mut und nimmt Stigma. Zu viel Einblick – sie muss nicht alles teilen. Ergebnis anzeigen