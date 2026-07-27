"Tatort"-Schauspieler Johannes Krisch (†59) ist gestorben

Der österreichische Schauspieler Johannes Krisch ist tot. Er starb am Montagmorgen in einem Wiener Krankenhaus im Alter von 59 Jahren. Das Theater in der Josefstadt, dem er angehörte, bestätigte seinen Tod nun gegenüber der Austria Presse Agentur. Johannes war einem breiten Publikum vor allem durch seine Auftritte in der Krimireihe Tatort, in "Soko Wien" sowie durch seine Rolle in dem Film "Der Trafikant" bekannt. Auch international machte er auf sich aufmerksam: In dem mit einem Golden Globe ausgezeichneten Film "Aus dem Nichts" stand er an der Seite von Diane Kruger (50) vor der Kamera. Seine Managerin Daniela Fruhmann bestätigte seinen Tod zudem gegenüber t-online, nannte jedoch keine weiteren Details zur Todesursache.

Johannes galt als einer der bedeutendsten Charakterdarsteller Österreichs. Über viele Jahre war er festes Ensemblemitglied sowohl am Wiener Burgtheater als auch am Theater in der Josefstadt. Herbert Föttinger, langjähriger Direktor des Theaters in der Josefstadt, würdigte ihn gegenüber der APA als "einen der bedeutendsten Schauspieler seiner Generation" in Österreich. Johannes habe die seltene Gabe besessen, "Figuren nicht zu spielen, sondern sie im Augenblick zu erleben – und das Publikum daran teilhaben zu lassen", so der Direktor. "Seine Rollen waren nie bloße Darstellung, sondern gelebtes Leben. Mit einer Intensität, einer Wahrhaftigkeit und einer tiefen Menschlichkeit berührte er sein Publikum und prägte jede Bühne, auf der er stand", wird er weiter zitiert.

Zuletzt hatte Johannes laut einem Bericht der Kronen Zeitung mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Diese hätten auch seine kurzzeitige Intendanz bei den Raimundspielen Gutenstein überschattet – Details zu einer möglichen Krankheit sind bisher jedoch nicht öffentlich bekannt. Die Raimundspiele Gutenstein sind ein traditionsreiches Theaterfestival im niederösterreichischen Gutenstein, das sich vor allem der Pflege der Werke des österreichischen Dramatikers Ferdinand Raimund widmet.

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Imago Johannes Krisch bei der Premiere von "Narziss und Goldmund" in Wien am 03.03.2020

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Imago Bei der Premiere von "Der Trafikant" im City Kino München: Johannes Krisch, 23.10.2018

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Imago Premiere von "Narziss und Goldmund" in Wien: Johannes Krisch am Roten Teppich