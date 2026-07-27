Kurz vor Hysterektomie: Snooki gibt emotionales Update

Für Snooki (38) rückt ein bedeutender Moment in ihrer Krebsbehandlung näher. In einem neuen TikTok-Video hat die Realitystar-Ikone, bürgerlich Nicole Polizzi, ihre Fans mit einem ehrlichen Update auf dem Laufenden gehalten – fünf Monate nach ihrer öffentlichen Diagnose mit Gebärmutterhalskrebs im Stadium eins. Demnach steht für sie in Kürze eine Hysterektomie an. Bereits Bluttests und ein EKG hat sie hinter sich gebracht. Vor dem Eingriff unterzog sie sich außerdem einem PET-Scan, der eine erleichternde Nachricht brachte: Der Krebs hat sich nicht ausgebreitet.

Den PET-Scan beschrieb Snooki gegenüber ihren Followern mit typischer Offenheit – und einer Portion Humor. "Die Schwester kommt mit einem großen Koffer rein. Ich hatte keine Ahnung, dass sie einem radioaktives Material injizieren", erzählte sie in dem Video. "Sie öffnet den Koffer und holt diese riesige Nadel raus – und ich dachte nur: 'Oh Gott.' Ich hasse Nadeln." Nach der Untersuchung durfte sie wegen des radioaktiven Kontrastmittels den Rest des Tages nicht in der Nähe ihrer Kinder sein. "Ich war quasi ein wandelndes Tschernobyl", scherzte sie. Die bevorstehende Operation gehe dennoch nicht spurlos an ihr vorbei: "Ich versuche, nicht daran zu denken oder durchzudrehen. Aber ich verliere ein Organ." Ihren Fans dankte sie herzlich für die Anteilnahme: "Eure Liebe und Unterstützung helfen mir durch diese Zeit", so Nicole im Video.

Die dreifache Mutter – sie hat mit ihrem Ehemann Jionni LaValle (39) die Kinder Lorenzo, Giovanna und Angelo – hatte ihre Diagnose Anfang des Jahres öffentlich gemacht. Damals sprach sie auch offen darüber, wie sehr sie es bereue, jahrelang die Krebsvorsorge aus Angst vor dem Arzttermin vernachlässigt zu haben. Bekannt wurde Snooki durch die Realityshow Jersey Shore, in der sie ab 2009 zu sehen war, und kehrte später in der Neuauflage "Jersey Shore: Family Vacation" auf den Bildschirm zurück.

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Getty Images Snooki, Realitystar

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ActionPress/ Doug Peters/Empics Reality-TV-Star Nicole "Snooki" Polizzi bei den MTV Video Music Awards 2019 in Newark.

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Jamie McCarthy/Getty Jionni LaValle mit Snooki und ihren beiden Kindern Lorenzo Dominic und Giovanna Marie LaValle