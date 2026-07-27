Wegen seines Herzens: Mirka Federer rät Roger von Dubai ab

Seit Jahren macht Roger Federer (44) immer wieder Schlagzeilen – und das auch nach seinem Karriereende 2022. Jetzt plaudert der russische Tennisprofi Karen Khachanov Details aus einem persönlichen Gespräch mit der Legende aus. Bei den diesjährigen Australian Open unterhielten sich die beiden gut 30 Minuten lang, wobei der 44-jährige Ex-Tennisstar offenbar überraschend offen über seine aktive Zeit sprach. Dabei kam auch zur Sprache, dass Ehefrau Mirka Federer ihrem Mann während seiner Karriere klare Grenzen gesetzt hatte – und zwar in Bezug auf seine Trainingsaufenthalte in Dubai.

Karen, aktuell die Weltnummer 26, berichtete dem Magazin Hard Court von dem Gespräch: "Er war sehr offen. Ich glaube nicht, dass er das während seiner Karriere auch so gemacht hätte." Roger habe ihm erzählt, dass er mit etwa 24 oder 25 Jahren begonnen hatte, regelmäßig im Sommer in Dubai zu trainieren. Doch irgendwann habe Mirka die Reißleine gezogen. "Er sagte mir, dass Mirka auf einmal sagte, dass er es ruhiger angehen lassen soll, da sie sich Sorgen um sein Herz gemacht hat", so Karen. Die Botschaft der 48-Jährigen war dabei eindeutig: "Hör auf, dahin zu fliegen, und du wirst dich ruhiger fühlen. Bleib in der Schweiz!" Ob Roger dem Rat seiner Frau dauerhaft gefolgt ist, weiß der Russe allerdings nicht. Tatsache ist, dass der 20-fache Grand-Slam-Sieger sich auch danach immer wieder in Dubai auf Turniere vorbereitet hat. Am Ende des Gesprächs habe Roger ihm außerdem angeboten, ihn in der Offseason in Dubai anzurufen, um gemeinsam zu trainieren.

Mirka und Roger lernten sich bei den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000 kennen und lieben. Sie selbst war damals ebenfalls Tennisspielerin, bevor sie ihre Karriere aufgrund von Verletzungen beendete. Seitdem unterstützte sie Roger bei seiner Laufbahn, reiste mit ihm um die Welt und hielt ihm den Rücken frei. Das Paar ist verheiratet und hat vier gemeinsame Kinder. Bei Rogers emotionalem Abschied beim Laver Cup 2022 widmete er ihr bewegende Worte: "Sie hätte mich schon lange aufhalten können, aber sie hat es nicht getan. Sie hat mich motiviert und mir ermöglicht, weiterzuspielen. Danke!"

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Getty Images Roger Federer und seine Frau Mirka, Mai 2017

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Getty Images Karen Khachanov im Drittrundenmatch gegen Flavio Cobolli in Wimbledon 2026

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Getty Images Roger Federer und seine Frau Mirka, Mai 2017