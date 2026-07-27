Peinlich? Usher weist Fan bei Bühnenauftritt zurück

Bei einem Konzert im Rahmen von "The R&B Tour" in Nashville hat Usher (47) eine Zuschauerin auf die Bühne geholt – und wurde dabei kalt erwischt. Der Sänger, der aktuell gemeinsam mit Chris Brown (37) auf Tour ist, holte die Frau vor das Publikum, um ihr oberkörperfrei vorzusingen. Doch die Frau wirkte dabei zunehmend steif und sichtlich unwohl. Als Usher versuchte, sie auf ein auf der Bühne aufgestelltes Bett zu legen, rückte sie kaum von der Stelle – woraufhin er den Annäherungsversuch abbrach. "Ich glaube nicht, dass sie auf der Bühne sein will", wandte er sich ratlos an das Publikum. Kurz darauf winkte er sie mit einer Handbewegung von der Bühne, während einige Zuschauer begannen zu buhen. Das Video des Augenblicks verbreitete sich anschließend rasend schnell auf Instagram.

Im Netz wurde die Frau anschließend heftig diskutiert. Viele User warfen ihr vor, überhaupt nicht auf Ushers Annäherung eingegangen zu sein. Sie selbst meldete sich daraufhin in den sozialen Medien zu Wort und verteidigte ihre Reaktion: "Erstens lehnt niemand ab, auf die Bühne zu gehen." Auch die Erwartung mancher Fans, sie hätte sich körperlich viel stärker auf Usher einlassen sollen, konterte sie mit einem deutlichen Seitenhieb: "Ihr wolltet, dass ich da raufgehe und mit ihm schlafe, oder was?" Einen Tag nach dem Konzert postete sie auf Instagram Selfies mit der Bildunterschrift "Unbothered" und betonte, sie lasse sich von niemandem im Internet mobben.

Usher ist für seine aufgeheizten Bühnenshows und die engen Interaktionen mit ausgewählten Fans seit Jahren bekannt. Schon vor zwei Wochen hatte der Sänger auf der Tour für Wirbel gesorgt. Bei einem Konzert in Maryland zog er während seiner Bett-Performance plötzlich blank. Auch Tourpartner Chris Brown sorgte bereits für ähnliche Schlagzeilen: Bei einem Konzert seiner "Breezy Bowl XX Tour" im September 2025 in Los Angeles holte er die Influencerin Kayla Nicole, bekannt als Ex-Freundin von NFL-Star Travis Kelce (36), auf die Bühne und gab ihr einen Lapdance. Die Reaktionen darauf fielen im Netz gespalten aus.

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Getty Images Usher bei der Vanity Fair Oscar Party

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Getty Images Usher im August 2024

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Getty Images Usher, Sänger