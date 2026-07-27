Kein Liebes-Aus: Melina Hoch und Max verlassen ihre Heimat

Schluss mit den Trennungsgerüchten – und gleich noch eine große Neuigkeit obendrauf: Melina Hoch (29) und Max Bornmann (29) haben auf Instagram klargestellt, dass ihre Beziehung intakt ist. Und nicht nur das: Das Realitypaar hat gleichzeitig bekannt gegeben, dass ein großes Abenteuer auf sie wartet. In einem Video, das Melina auf Instagram geteilt hat, ist sie gemeinsam mit Max und ihrem gemeinsamen Sohn zu sehen – und gibt Max dabei einen Kuss. Dazu schreibt sie: "Viele von euch haben es sich schon gedacht und ich freue mich, es euch jetzt endlich erzählen zu können: Wir wandern aus! Ab sofort nehmen wir euch mit auf dieses ganz besondere Abenteuer und zeigen euch alles, was dazugehört. Wir freuen uns so sehr auf das, was vor uns liegt!"

Die Liebe ist also keineswegs vorbei – stattdessen steht eine ganz andere Art von Trennung bevor: die von ihrer bisherigen Heimat. Wohin es für die junge Familie genau gehen soll, haben Melina und Max bislang noch nicht verraten. Die Details halten die beiden vorerst für sich, wollen ihre Fans aber Schritt für Schritt mitnehmen und sie an dem neuen Lebenskapitel teilhaben lassen. In den Kommentaren äußern ihre Fans Freude und Glückwünsche. Viele Anhänger vermuten auch, dass es das Pärchen nach Zypern zieht, wo auch schon einige andere Reality- und Influencerpärchen aus Deutschland hingezogen sind.

In den vergangenen Wochen hatten Gerüchte über eine mögliche Trennung des Paares die Runde gemacht. Bereits vor rund drei Wochen hatten sich die beiden mit einem gemeinsamen Video auf Instagram zurückgemeldet – zu sehen waren sie dabei ganz entspannt in ihrem Zuhause, zusammen mit ihrem Sohn. Melina und Max wurden durch Reality-TV bekannt und bauten sich seither eine treue Fangemeinde in den sozialen Medien auf, die sie nun auf ihrer Auswanderung begleiten darf.

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Instagram / max_bornmann Melina Hoch und Max Bornmann mit ihrem Baby, Mai 2026

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Instagram / melina.hoch Melina Hoch, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Max Bornmann, "Prominent getrennt"-Kandidat