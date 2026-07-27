Christopher Nolans Fantasy-Epos "Die Odyssee" boomt weiter

Christopher Nolans (55) Fantasy-Epos Die Odyssee legt in den deutschen Kinos eine beeindruckende Leistung hin: Am zweiten Wochenende wurden hierzulande mehr als 540.000 Tickets verkauft – und damit sogar mehr als beim Kinostart. Für einen Blockbuster dieser Größenordnung ist das eine absolute Ausnahmeerscheinung, zumal die sommerlich hohen Temperaturen das Publikum normalerweise eher von den Kinosesseln fernhalten. Beim Umsatz ist der Film mit einem Erlös von 7,4 Millionen Euro am zweiten Wochenende unangefochten an der Spitze der deutschen Kinocharts, wie moviepilot berichtet.

Nur "Der Super Mario Galaxy Film" konnte am zweiten Wochenende minimal mehr Besucher in die Säle locken – beim Umsatz allerdings liegt "Die Odyssee" klar vorne. Das liegt unter anderem daran, dass fast jedes zehnte Ticket für eine teurere IMAX-Vorstellung gelöst wurde. Weltweit spielt der Film inzwischen rund 639,6 Millionen Dollar (561.446.629 Euro) ein und steuert laut Prognosen auf bis zu 1,3 Milliarden Dollar (1.141.151.685 Euro) zu, womit er Christophers erfolgreichster Film aller Zeiten wäre. In den USA betrug der Rückgang am zweiten Wochenende laut Variety lediglich 30 Prozent im Vergleich zum Startwochenende – bei den meisten anderen Filmen sind es rund 50 Prozent. Allein in IMAX-Kinos hat der Film bereits 140 Millionen Dollar (122.893.258 Euro) eingespielt. Schlechter lief es dagegen für "Toy Story 5": Der Animationsfilm startete in Deutschland, wo er erst fünf Wochen nach dem US-Start in die Kinos kam, mit lediglich 260.000 verkauften Tickets deutlich verhaltener als erwartet.

Hinter den Zahlen steckt aber auch ein Produktionsaufwand, der schon vor vielen Tagen für Staunen sorgte. Für "Die Odyssee" schickte Christopher sein Team einmal rund um den Globus. Ithaka entstand auf Favignana vor Sizilien. Troja wurde in Marokko gedreht, unter anderem im UNESCO-Dorf Aït-Ben-Haddou, das schon als Kulisse für "Gladiator" herhielt. Für den Zyklopen Polyphem ging es nach Griechenland rund um Pylos, inklusive Strand Voidokilia und der Nestor-Höhle. Die Unterwelt fing die Crew im Süden Islands bei Landeyjahöfn ein. Und in Schottland, in der Region Moray nahe Inverness, entstanden laut kino.de Kampf- und Fluchtszenen mit den Laistrygonen. Zusätzlich wurde auch im Studio in Los Angeles gearbeitet.

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Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"

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Imago Christopher Nolan bei der Premiere von "The Odyssey", 2026

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Getty Images Der Cast von "The Odyssey" bei der Paris-Premiere, 2026

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