Otto Waalkes trauert um den Mann hinter seinem Mega-Erfolg

Otto Waalkes (78) muss einen tiefen persönlichen Verlust verkraften: Hans Otto Mertens, sein Entdecker und langjähriger Manager, ist tot. Wie Bild berichtet, starb Hans am 24. Juli im Krankenhaus Altona in Hamburg im Alter von 81 Jahren. Kurz vor seinem Tod soll eine Ader geplatzt sein, woraufhin er einen Schlaganfall erlitt. Bereits zuvor war er schon länger erkrankt – seine Ehefrau Gloria hatte ihn zu Hause in den Elbvororten gepflegt. Für den 78-jährigen Comedian ist der Verlust kaum in Worte zu fassen: "Ich habe ihm alles zu verdanken", sagte er gegenüber dem Blatt.

Die Geschichte der beiden begann Anfang der 1970er-Jahre, als Hans das außergewöhnliche Talent des ostfriesischen Komikers erkannte. Otto erinnert sich, wie alles ins Rollen kam: "Er war ja damals Pharmaziestudent. Ich bin damals immer nur in kleinen Läden und Jugendherbergen rumgetingelt, so für 'n Fünfer." Hans überredete ihn, größere Schritte zu wagen, plakatierte ganz Hamburg für ein Konzert im Audimax und nahm es auf. Als die Plattenfirmen kein Interesse zeigten, nahm Hans kurzerhand einen Kredit auf, um die Platte selbst zu finanzieren. Sie verkauften sie zunächst bei einem Hamburger Plattengeschäft – und der Erfolg kam prompt: erst 100 Exemplare, dann 500, dann Tausende. Gemeinsam gründeten die beiden das eigene Plattenlabel Rüssl Räckords, und die erste LP "Otto" wurde ein Sensationserfolg.

Die Verbindung zwischen Otto und Hans reichte weit über das Berufliche hinaus. Beide lebten einst in der legendären Künstler-WG Villa Kunterbunt am Rondeelteich – gemeinsam mit Udo Lindenberg (80) und Marius Müller-Westernhagen (77). Zuletzt wohnten Otto und Hans sogar in Florida Tür an Tür. "Wir haben bis zuletzt auch in Florida nebeneinander gewohnt und uns regelmäßig gesehen. Es ist sehr tragisch", so Otto gegenüber Bild. Auf eine ein halbes Jahrhundert dauernde Freundschaft blickte der Comedian zurück: "Er hat Otto gemanagt, das ist nicht so einfach. Er hat dadurch ein intensives Leben geführt, wir waren 50 Jahre Freunde. Er hat sich immer um mich gekümmert. Danke!"

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Getty Images Otto Waalkes, Komiker

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Getty Images Otto Waalkes, deutscher Komiker

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