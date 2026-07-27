Zehn Jahre: GZSZ-Star Niklas Osterloh bestätigt das Ehe-Aus

Niklas Osterloh (37) und seine Frau Tini Osterloh gehen nach mehr als zehn Jahren Liebe getrennte Wege. Das Ehe-Aus des GZSZ-Stars wurde jetzt von seinem Management gegenüber Bild bestätigt. Demnach haben sich der Schauspieler und die Make-up-Artistin entschieden, ihre Beziehung zu beenden. In dem Statement erklärt Niklas: "Tini und ich haben uns dazu entschieden, als Paar getrennte Wege zu gehen. Diese Entscheidung ist uns beiden nicht leichtgefallen."

Besonders wichtig ist für die beiden dabei das Wohl ihrer zwei gemeinsamen Töchter: "Unsere Kinder werden uns für immer miteinander verbinden. Sie sind das Wichtigste in unserem Leben, und wir werden alles dafür tun, ihnen weiterhin ein liebevolles, stabiles und unbeschwertes Umfeld zu geben." Dem Bericht zufolge lebt Tini inzwischen in Caputh in Brandenburg, während Niklas in Babelsberg geblieben sein soll.

Schon im vergangenen Jahr hatte Niklas über die Erziehung seiner Kinder geplaudert. Damals machte er deutlich, was er seinen Töchtern mit auf den Weg geben will. "Meine Kinder sind noch recht jung – acht und dreieinhalb Jahre alt, zwei Mädchen. Ich versuche, sie zu selbstbestimmten, starken jungen Frauen zu erziehen", erklärte er. Außerdem stellte er klar: "Man muss sich auch als Elternteil selbst reflektieren und offen bleiben."

Anzeige Anzeige

Wenzel, Georg Niklas Osterloh, GZSZ-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / tiniosterloh Niklas Osterloh mit seiner Frau Tini

Anzeige Anzeige

Instagram / niklasosterloh Niklas Osterloh mit seiner Tochter, Dezember 2023

Anzeige