Frau von Footballcoach Eric Bieniemy von Sohn angeschossen

Eine Familientragödie erschüttert den Haushalt von Eric Bieniemy, Trainer bei den Kansas City Chiefs: Seine Frau Mia Bieniemy soll am Sonntagabend von ihrem eigenen Sohn Elijah Bieniemy angeschossen worden sein. Laut Berichten des Senders WJLA wurde sie gleich zweimal getroffen – und rief, obwohl sie verletzt war, selbst den Notruf. Das geschah gegen 19:30 Uhr Ortszeit, während Elijah sich noch im gemeinsamen Haus in Loudoun County befand.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie Mia mit mehreren Schusswunden vor – ihr Sohn war zu dem Zeitpunkt noch anwesend. Elijah wurde noch vor Ort festgenommen. Laut ESPN erlitt sie Verletzungen an Brust und Arm, ihr Zustand gilt aktuell als stabil. Gegen den Sohn wurden mehrere Anklagepunkte erhoben, darunter schwere Körperverletzung, der Einsatz einer Schusswaffe bei der Begehung eines Verbrechens sowie das Abfeuern einer Waffe innerhalb eines Wohngebäudes. Er befindet sich ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft. Eric verließ das Trainingscamp der Chiefs in Missouri, um zu seiner Frau ins Krankenhaus zu reisen, wo er sich nun bei ihr aufhält.

Loudoun County Sheriff Mike Chapman äußerte sich am Montag gegenüber dem Sender WJLA zu dem Vorfall. Er nannte den Namen des Opfers zwar nicht offiziell, wies aber darauf hin, dass ihr Ehemann als Coach für die Kansas City Chiefs tätig sei – weshalb der Fall so viel Aufmerksamkeit erhalte. Chapman zufolge lagen der Polizei vor diesem Vorfall keine Hinweise auf frühere Zwischenfälle am Wohnort der Familie Bieniemy vor. Die Ermittlungen dauern weiter an. Eric Bieniemy ist in der NFL seit vielen Jahren als Offensivcoach tätig und wurde in dieser Rolle zuletzt bei den Kansas City Chiefs eingesetzt.

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Getty Images Eric Bieniemy vor dem Preseason-Spiel der Chicago Bears gegen die Buffalo Bills im Soldier Field, Chicago, 17. August 2025

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Getty Images Patrick Mahomes spricht mit Offensiv-Coach Eric Bieniemy im Super Bowl LVII in Glendale, Arizona

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