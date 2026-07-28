Robert Pattinson vergleicht "Odyssey"-Rolle mit "Twilight"

Bei der Londoner Premiere seines neuen Films "The Odyssey" hat Robert Pattinson (40) für einen nostalgischen Lacher gesorgt. Der Schauspieler zog dort gegenüber MTV U.K. einen witzigen Vergleich zwischen seiner aktuellen Rolle und der Twilight-Saga, in der er als Vampir Edward Cullen weltberühmt wurde. Auf die Frage, wie viel Spaß es ihm mache, eine Figur zu spielen, für die das Publikum nicht mitfiebert, antwortete Robert schlagfertig: "Es ist irgendwie wie Jacob in 'Twilight'." In Christopher Nolans (55) Epos spielt er Antinous, einen arroganten Freier, der versucht, Königin Penelope – verkörpert von Anne Hathaway (43) – für sich zu gewinnen, während ihr Ehemann Odysseus (Matt Damon, 55) nach zehn Jahren Krieg den Heimweg antritt.

Den Vergleich zwischen den beiden Liebesgeschichten führte Robert noch etwas weiter aus. Gegenüber MTV U.K. erklärte er über seine Figur: "Worum es in 'The Odyssey' geht – Penelope kann sich einfach nicht zwischen den zwei Männern entscheiden, und ich versuche ihr nur, eine Entscheidung zu erleichtern. [...] Es ist doch so: Er ist tot, komm drüber hinweg." Neben ihm, Anne und Matt ist der Film hochkarätig besetzt – auch Zendaya (29), Lupita Nyong'o (43) und Charlize Theron (50) sind in dem Epos zu sehen, das jetzt in den Kinos läuft.

Mit seinem Seitenhieb auf Jacob Black belebte Robert eine der größten Popkultur-Debatten der 2000er-Jahre neu. In der fünfteiligen "Twilight"-Filmreihe, die zwischen 2008 und 2012 in die Kinos kam, spielte er den Vampir Edward Cullen, der gemeinsam mit Taylor Lautners (34) Werwolf Jacob Black um die Zuneigung von Bella Swan (Kristen Stewart, 36) kämpfte. Das löste den legendären Streit zwischen Team Edward und Team Jacob aus. Sogar "Twilight"-Autorin Stephenie Meyer (52) hat sich auf die Seite von Team Jacob geschlagen, während Taylors Ehefrau Tay Lautner (29) zugab, vor der Beziehung mit dem Schauspieler eigentlich Team Edward gewesen zu sein.

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Getty Images Robert Pattinson bei der Premiere von "The Drama" in New York City im April 2026

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Getty Images Taylor Lautner, Schauspieler

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Getty Images John Leguizamo, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway und Zendaya bei der Premiere von "Die Odyssey" in Paris

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