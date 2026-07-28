Wieder ins Krankenhaus? Anna Heiser gibt Update zu Tochter

Große Sorge um Anna Heiser (36) und ihre Tochter Alina: Der Realitystar hat sich jetzt mit einem neuen Update auf Instagram gemeldet und berichtet, dass die Kleine nach mehreren Krankenhausaufenthalten zwar wieder zu Hause ist, die Unsicherheit aber bleibt. In ihrer aktuellen Story erklärte Anna, dass die Woche in der Klinik sie im Alltag und mit ihrer Planung stark zurückgeworfen habe. Noch ist offenbar nicht entschieden, ob Alina erneut ins Krankenhaus muss. Damit macht Anna deutlich, wie angespannt die Lage für ihre Familie derzeit weiterhin ist und wie sehr sie hofft, dass sich der Zustand ihrer Tochter nun daheim stabilisiert.

Was Alina genau fehlt, verrät Anna ihren Followern bislang nicht. Stattdessen schildert sie vor allem, wie kräftezehrend die vergangenen Tage gewesen sind. "Die Woche, als wir im Krankenhaus waren, hat mich schon ziemlich zurückgeschmissen mit meiner Planung", berichtete sie in ihrer Instagram-Story. Auch über die nächsten Schritte herrscht nach wie vor keine Klarheit. "Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir immer noch nicht wissen, ob [sie] ins Krankenhaus wieder muss oder nicht, wie wir weiter vorgehen", erklärte Anna dort weiter. Im Moment wolle sie noch abwarten und beobachten, wie sich die Symptomatik ihrer Tochter entwickelt.

Anna gibt in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben und teilt dort nicht nur schöne, sondern auch belastende Momente mit ihrer Community. Gerade bei Themen rund um ihre Kinder zeigt sie sich offen, ohne jedes Detail öffentlich zu machen. Auch diesmal behält sie die genaue Diagnose ihrer Tochter für sich. Dafür spricht sie klar über ihre Hoffnung, einen weiteren Klinikaufenthalt und zusätzliche Medikamente vermeiden zu können. "Ich hoffe sehr, dass ihr Körper es von selbst bekämpft, dass sie nicht wieder mit 1000 Medikamenten zugestopft wird", sagte die Influencerin in ihrer Instagram-Story.

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annaheiser Anna Heiser im Juli 2026

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Instagram / annaheiser Anna Heiser mit ihrer Tochter Alina, Mai 2026

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Instagram / annaheiser Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit