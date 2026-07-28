Folgenschwerer Sturz: Lisa Vanderpump wehrt sich vor Gericht

Realitystar Lisa Vanderpump (65) steckt mitten in einem Rechtsstreit: Handwerker Eric Nieto verklagte die TV-Bekanntheit und ihren Ehemann Ken Todd auf rund 171.172 Euro – und wirft ihnen vor, für seinen schweren Sturz in ihrer Beverly-Hills-Villa verantwortlich zu sein. Laut Gerichtsdokumenten, die People vorliegen, ereignete sich der Unfall im November 2023, als Eric während seiner Arbeit an dem Anwesen eine Innentreppe zum Keller benutzte. Sein Fuß habe sich dabei wegen des schlechten Zustands der Treppe verhakt, er habe das Gleichgewicht verloren und sei gestürzt. Im November 2025 reichte er seine Klage ein. Jetzt hat Lisa zurückgeschlagen.

Am 22. Juli wiesen die Realitydarstellerin und Ken die Vorwürfe in Gerichtsdokumenten zurück, die auch TMZ vorliegen. Lisas Argumentation: Eric selbst sei durch seine Unachtsamkeit für den Sturz verantwortlich. Falls es überhaupt eine gefährliche Stelle gegeben habe, sei diese für jeden im Haus klar erkennbar gewesen. Zudem beruft sich das Paar darauf, Eric über eine unabhängige Vertragsfirma engagiert zu haben – was sie nach eigener Aussage von der Haftung für Verletzungen befreie, die durch die Nachlässigkeit des Auftragnehmers entstanden seien. Lisa und Ken fordern, dass die Klage vollständig abgewiesen wird. Sollte das nicht gelingen, beantragen sie ein Geschworenengericht. Dem Handwerker zufolge zog er sich beim Sturz eine schwere Fraktur am Unterschenkel und Knöchel zu, die eine Operation sowie eine umfangreiche Nachbehandlung erforderte.

Lisa Vanderpump ist vor allem durch ihre Auftritte in den Bravo-Realityshows "The Real Housewives of Beverly Hills" und "Vanderpump Rules" bekannt. Das 14-Millionen-Dollar-Anwesen in Beverly Hills, in dem sich der Vorfall ereignet haben soll, umfasst laut TMZ rund 8.800 Quadratfuß Wohnfläche. Ken, ihr Ehemann, ist als Unternehmer im Gastrobereich tätig und gemeinsam mit Lisa Eigentümer mehrerer Restaurants und Bars in Los Angeles.

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Getty Images Lisa Vanderpump, Mai 2024

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Getty Images Lisa Vanderpump, Januar 2024

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Getty Images Lisa Vanderpump, TV-Star