Der Starttermin für die neue Staffel von AYTO-VIP steht fest

Die Vorfreude bei den Fans von Are You The One – Reality Stars in Love kann losgehen: Die neue Staffel hat endlich ein offizielles Startdatum! Über den Instagram-Account der Show gab RTL jetzt bekannt, wann die Realitystars wieder auf Perfect-Match-Jagd gehen. In dem Post heißt es: "Welche Singles diesmal ihr Perfect Match suchen, haben wir euch schon verraten. JETZT verraten wir euch auch endlich, ab wann: 'Are You The One – Reality Stars in Love' ab dem 12. August auf RTL+!"

Das Erfolgsrezept der Show bleibt dabei gleich: Bekannte Singles ziehen gemeinsam in eine luxuriöse Villa und müssen mithilfe von Spielen, Dates und taktischem Gespür herausfinden, wer ihr vorbestimmtes Perfect Match ist. Schaffen sie es als Gruppe, alle Paare richtig zuzuordnen, wartet am Ende ein saftiger Gewinn von bis zu 200.000 Euro. Das Format, das in der Vergangenheit schon für heiße Flirts, tränenreiche Trennungen und überraschende Paarkonstellationen sorgte, geht damit in seine bereits sechste Runde.

Die neue Staffel bringt wieder eine Reihe bekannter Gesichter aus der Realitylandschaft zusammen. So sind Germain Wolf (25), Beauty & The Nerd-Bekanntheit Alexandra, Raúl Richter (39), Julia Römmelt (32), Temptation Island V.I.P.-Kandidat Brian, Forsthaus Rampensau-Teilnehmerin Zoe sowie Marwin Klute (29), Emma Fernlund (25) und Daymian Weiß mit von der Partie. Auch mit dabei: die Bachelor in Paradise-Stars Michelle und Bennett, Schweizer Reality-TV-Bekanntheit Francesca, Johannes und Cansin von Make Love, Fake Love, Germany Shore-Janice, Marta Dobrowolska sowie Jenny Grassl (25) und Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit Fabi. Match My Ex-Teilnehmerin Christin und Robin Njie, der Bruder von Kevin Njie (29), komplettieren den Cast.

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RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, Moderatorin

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RTL / Katya Bulgakova Cast AYTO RSIL 2026

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RTL Sophia Thomalla, Moderatorin