Ed Harris packt aus: Er bereut seine Rolle in "Dutton Ranch"

Ed Harris (75) ist bekannt für seine Rollen in großen Hollywoodproduktionen - doch seine aktuelle Arbeit als Everett McKinney in der Westernserie "Dutton Ranch" auf Paramount+ bereitet dem Schauspieler offenbar alles andere als Freude. Am Rande der Premiere seines Films "The Dink" äußerte er sich gegenüber dem Branchenmagazin Variety offen und unverblümt: Er fühle sich hinsichtlich der Bedeutung seiner Figur "getäuscht". Mitten in den Dreharbeiten zur ersten Staffel habe er sogar zu seinem Team gesagt: "Holt mich verdammt noch mal hier raus."

Vor Vertragsunterzeichnung sei ihm laut eigener Aussage zugesichert worden, eine der vier Hauptfiguren der Serie zu spielen. "Bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, wurde mir ausführlich erklärt, worum es in der Staffel geht und was meine Figur machen soll - und dass ich eine der vier Hauptfiguren bin. Aber das stimmte nicht", erklärte er gegenüber Variety. Nachdem er seinen Unmut geäußert habe, habe die Gegenseite nur mit einem Achselzucken reagiert. Besonders geärgert habe ihn zudem eine Szene, in der sein Charakter in einer Bar singt - diese sei am Ende herausgeschnitten worden. Als Begründung habe die Produktion erklärt, sie sei "zu optimistisch für das düstere Ende der Folge" gewesen. Für Ed war das fast zu viel: Er habe das Gefühl gehabt, das sei "Grund genug, um meinen Vertrag zu kündigen". Inzwischen sei ihm in Aussicht gestellt worden, dass seine Figur in Staffel 2 mehr zu tun bekommen soll. Weder ein Sprecher von Paramount noch Serienschöpfer Taylor Sheridan hätten sich bisher zu den Aussagen geäußert.

Ed Harris gehört seit Jahrzehnten zu den renommiertesten Charakterdarstellern Hollywoods. Für Filme wie "Apollo 13" und "Die Truman Show" erhielt er Oscar-Nominierungen. In "Dutton Ranch" verkörpert er die Figur des Everett McKinney, einen Kriegsveteran und Tierarzt, der eine wichtige Bezugsperson für das Ehepaar Beth Dutton und Rip Wheeler darstellt. Beth wird von Kelly Reilly gespielt, Rip von Cole Hauser. Bei der Serie handelt es sich um ein Spin-off von "Yellowstone", in dem Kevin Costner einst als Rancher John Dutton die Hauptrolle innehatte.

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Getty Images Ed Harris bei der Premiere von Apple TV+ "The Dink" in Los Angeles

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Getty Images Ed Harris, Schauspieler

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Getty Images Ed Harris, Schauspieler