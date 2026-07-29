Sharna klärt Hochzeitsgerüchte mit Brian Austin Green auf

Sharna Burgess (41) sorgt mit einem einzigen Instagram-Post für mächtig Hochzeitswirbel! Die Dancing with the Stars-Beauty war im Juni mit ihrem Verlobten Brian Austin Green (53) im luxuriösen Adare Manor Hotel im irischen Limerick unterwegs – und schwärmte dort so sehr von dem märchenhaften Anwesen, dass Fans sofort an eine bevorstehende Trauung glaubten. Unter Bilderbuch-Fotos des Schlossgeländes schrieb Sharna nämlich scherzhaft "Hochzeitslocation gefunden" und brachte damit das Netz in Aufruhr. Bei ihrem Auftritt im Podcast "Whine Down" stellte sie jetzt klar, was wirklich hinter den Zeilen steckt.

Im Gespräch erklärte Sharna, dass der Aufenthalt in Irland eigentlich nur ein ganz besonderer Familienmoment gewesen sei. Ihr Geburtstag und der US-Vatertag fielen zusammen, sie feierten im Adare Manor und sie sei einfach überwältigt gewesen: "Die Anlage sieht aus wie aus einem Märchen", erzählte sie im Podcast. Als sie zu Brian gesagt habe "Baby, das ist der beste Hochzeitsort überhaupt", habe der Schauspieler nur zugestimmt – mehr sei da nicht passiert. Von konkreter Planung könne keine Rede sein: "Wenn wir uns das irgendwann leisten können, klar, dann heiraten wir in so einem Manor", witzelte sie und stellte unmissverständlich klar: "Wir haben kein verdammtes Manor für unsere Hochzeit gebucht. Plötzlich denkt das ganze Internet, ich hätte eine Hochzeit gebucht."

Sogar in der Familie der Tänzerin sorgte der Spaßpost für Verwirrung. Sharnas Tante aus Australien habe ihr eine Sprachnachricht geschickt und besorgt gefragt, ob die Reise nicht "ein bisschen weit" für alle sei. Die Patchwork-Elternschaft mit Sohn Zane, den Sharna und Brian gemeinsam großziehen, sowie Brians weiteren Kindern Kassius, Noah, Bodhi und Journey halte die beiden aktuell ohnehin auf Trab: "Bei uns ist gerade so viel los", erklärte sie im Podcast und betonte noch einmal, dass es noch keinen gebuchten Termin oder Ort gebe. Sicher sei nur eines: Eine spontane Blitzhochzeit in Las Vegas wird es bei dem Paar nicht geben – diese Option hatten Sharna und der Schauspieler schon im vergangenen Jahr im Gespräch mit E! News kategorisch ausgeschlossen.

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Getty Images Brian Austin Green und Sharna Burgess, September 2022

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Getty Images Brian Austin Green und Sharna Burgess im März 2021

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Getty Images Brian Austin Green und Sharna Burgess, März 2023