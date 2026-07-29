"Mordlust"-Fans rasten aus: Laura Wohlers in Folge zu sehen

Für die Fans des True-Crime-Podcasts "Mordlust" war es ein emotionaler Moment: Die Moderatorin Laura Wohlers ist in neuen Instagram-Videos zu sehen – und das gemeinsam mit ihrer Podcast-Partnerin Paulina Krasa. Die beiden stehen offenbar schon bald wieder zusammen auf einer kleinen Bühne. Laura strahlt dabei überglücklich in die Kamera. Sie zeigt sich mit einem neuen, kurzen Haarschnitt, den sie in Wasserwellen an den Kopf gegelt hat. Lange Zeit war sie auf aktuellen Bildern und Videos nicht mehr zu sehen gewesen. Umso größer ist die Freude bei den Fans der beiden Frauen, die ihren Gefühlen in den Kommentaren freien Lauf lassen.

Zu den Clips schreiben Paulina und Laura selbst: "Leute, was sollen wir sagen? Es ist der Sommer der Comebacks! Nicht nur Oli P. ist zurück bei GZSZ, auch wir sind zurück aus der Sommerpause. Auch wenn weiterhin nicht alles so ist wie früher, haben wir es zumindest mal wieder auf eine kleine Bühne geschafft." Bei den Fans löst das eine Welle der Begeisterung aus. "Tut wirklich gut, euch zusammen zu sehen. Ihr habt gefehlt", schreibt eine Person in den Kommentaren. Eine andere kommentiert: "Gerade total Gänsehaut bekommen… Ihr seid beide zurück! Ja, ihr seid wirklich beide zurück! Ahhh." Und auch: "Es ist so schön, Laura mal wieder zu sehen" und "Ich freue mich so" sind Kommentare, die unter dem Video zu lesen sind.

Der Hintergrund für Lauras lange Abwesenheit ist kein schöner: Ende 2024 hatte sie öffentlich gemacht, dass sie eine Diagnose erhalten habe und sich in medizinischer Behandlung befinde. Details zu ihrer Erkrankung ließ sie dabei bewusst offen. Im Zuge dessen musste auch eine geplante "Mordlust"-Tour abgesagt werden. Seitdem war Laura im Podcast nur noch alle zwei Wochen zu hören. Dass die beiden Freundinnen nun wieder gemeinsam vor Publikum aufgetreten sind, sorgt bei ihrer treuen Community für sichtliche Erleichterung und Freude.

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Instagram / laurawohlers Laura Wohlers, Journalistin

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Instagram / laurawohlers Paulina Krasa und Laura Wohlers, Podcasterinnen

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Imago Paulina Krasa und Laura Wohlers zu Gast in der NDR Talk Show am 21.07.2023 in Hamburg

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Wie findet ihr Lauras Comeback? So toll, ich freue mich riesig darüber. Hm, mich berührt das nicht so. Ergebnis anzeigen