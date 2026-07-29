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Nasrin Eileen Rapp
"Bad Boyfriends"-Josh & Nasrin erwarten ersten Nachwuchs

"Bad Boyfriends"-Josh & Nasrin erwarten ersten Nachwuchs

- Linn Dubbel
Lesezeit: 2 min
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Große Neuigkeiten aus dem "Bad Boyfriends"-Universum: Nasrin Eileen Rapp und ihr Partner Josh Stodel werden Eltern! Das Reality-TV-Paar verkündet die freudige Nachricht nun in einem Interview mit RTL. Nasrin bestätigt stolz: "Wir werden jetzt Eltern." Die werdende Mutter befindet sich bereits im fünften Monat. Obwohl die beiden aktiv versucht haben, Eltern zu werden, sei die Schwangerschaft dann doch eine große Überraschung gewesen – alles sei sehr schnell gegangen.

Zuletzt waren Nasrin und Josh bei "Bad Boyfriends" zu sehen – dort steckte ihre Beziehung scheinbar noch mitten in der Krise. Seit Drehschluss hat sich jedoch viel getan, wie Nasrin im Interview betont: "Unsere Beziehung schaut jetzt ganz anders aus, wir sind gestärkt und sehr glücklich." Nun dominiert die Vorfreude auf ihr kleines Wunder ihr Leben. "Wir genießen einfach den Moment und bereiten uns darauf vor. Bei uns könnte es aktuell nicht besser laufen", schwärmt das Paar.

Dass es überhaupt so weit kommen würde, war lange Zeit nicht selbstverständlich. In der Show kämpfte Josh noch mit großen Ängsten vor der Vaterrolle. Gegenüber Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) gestand er damals, beim Thema Nachwuchs eine Blockade zu spüren. Der Grund für seine Unsicherheit lag in seiner eigenen Kindheit: Weil er lange keinen Vater an seiner Seite hatte, fehlte ihm das Bild davon, wie ein guter Papa sein sollte. Nasrin sieht in diesem Moment rückblickend den Wendepunkt: "Ich glaube, bei dem Gespräch mit Charlotte, als dann auch die Tränen geflossen sind, war bei Josh der Punkt, an dem es Klick gemacht hat."

Josh Stodel und Nasrin Rapp
Instagram / nasrin.eileen
Josh Stodel und Nasrin Rapp
Nasrin Rapp und Josh Stodel
Instagram / nasrin.eileen
Nasrin Rapp und Josh Stodel
Josh und Nasrin, "Bad Boyfriends"-Kandidaten
RTL / Markus Hertrich
Josh und Nasrin, "Bad Boyfriends"-Kandidaten
Habt ihr damit gerechnet, dass Nasrin und Josh so bald ein Baby bekommen?
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