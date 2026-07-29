"Bad Boyfriends"-Josh & Nasrin erwarten ersten Nachwuchs

Große Neuigkeiten aus dem "Bad Boyfriends"-Universum: Nasrin Eileen Rapp und ihr Partner Josh Stodel werden Eltern! Das Reality-TV-Paar verkündet die freudige Nachricht nun in einem Interview mit RTL. Nasrin bestätigt stolz: "Wir werden jetzt Eltern." Die werdende Mutter befindet sich bereits im fünften Monat. Obwohl die beiden aktiv versucht haben, Eltern zu werden, sei die Schwangerschaft dann doch eine große Überraschung gewesen – alles sei sehr schnell gegangen.

Zuletzt waren Nasrin und Josh bei "Bad Boyfriends" zu sehen – dort steckte ihre Beziehung scheinbar noch mitten in der Krise. Seit Drehschluss hat sich jedoch viel getan, wie Nasrin im Interview betont: "Unsere Beziehung schaut jetzt ganz anders aus, wir sind gestärkt und sehr glücklich." Nun dominiert die Vorfreude auf ihr kleines Wunder ihr Leben. "Wir genießen einfach den Moment und bereiten uns darauf vor. Bei uns könnte es aktuell nicht besser laufen", schwärmt das Paar.

Dass es überhaupt so weit kommen würde, war lange Zeit nicht selbstverständlich. In der Show kämpfte Josh noch mit großen Ängsten vor der Vaterrolle. Gegenüber Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) gestand er damals, beim Thema Nachwuchs eine Blockade zu spüren. Der Grund für seine Unsicherheit lag in seiner eigenen Kindheit: Weil er lange keinen Vater an seiner Seite hatte, fehlte ihm das Bild davon, wie ein guter Papa sein sollte. Nasrin sieht in diesem Moment rückblickend den Wendepunkt: "Ich glaube, bei dem Gespräch mit Charlotte, als dann auch die Tränen geflossen sind, war bei Josh der Punkt, an dem es Klick gemacht hat."

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Instagram / nasrin.eileen Josh Stodel und Nasrin Rapp

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Instagram / nasrin.eileen Nasrin Rapp und Josh Stodel

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RTL / Markus Hertrich Josh und Nasrin, "Bad Boyfriends"-Kandidaten