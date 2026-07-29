Prinz William und Kate teilen unvergessliche Sommerfotos

Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) lassen ihre Fans an einem ganz besonderen Sommer teilhaben: Auf Instagram veröffentlichen die Royals jetzt einen nostalgischen "Summer Rewind" mit vielen Highlights der vergangenen Monate. In dem Clip, über den unter anderem das Magazin People berichtet, zeigen der Thronfolger und seine Frau Eindrücke von offiziellen Terminen, glamourösen Auftritten und privaten Familienmomenten mit ihren drei Kindern in Großbritannien. Vom Empfang am Buckingham Palace bis zum großen Tennisfieber in Wimbledon – der Post soll all jenen danken, "die die letzten Monate so besonders gemacht haben", wie es in der Bildunterschrift heißt.

Der Rückblick startet mit Aufnahmen des Paares beim Gartenfest am Buckingham Palace Anfang Mai: William im klassischen Frack mit Zylinder, Kate im eleganten Look an seiner Seite. Kurz darauf blenden die Royals zu ihrem Auftritt bei Royal Ascot, wo sie gemeinsam die berühmte Rennbahn betreten. Auch ihr Besuch beim Tennisturnier in Wimbledon ist zu sehen, inklusive Kates Auftritt auf dem Centre Court, als sie Linda Nosková den Pokal überreicht. In weiteren Sequenzen spricht Kate in einem Krankenhaus der Krebsvorsorgeeinrichtung Christie mit einer ehemaligen Patientin, während William bei der 100. Geburtstagsfeier von Naturforscher-Legende David Attenborough (100) abgelichtet wird. Auf einem grünen Londoner Bus tauscht sich William mit Wildlife-Star Robert Irwin (22) auf dem Weg zur Earthshot Prize Impact Assembly aus, außerdem ist er bei einem Businessforum der Royal Foundation während der London Climate Action Week mit Emma Watson (36) und Benedict Cumberbatch (50) zu sehen – gemeinsam setzen sie sich für den Schutz gefährdeter Tiere und fürs Klima ein.

Zwischen all den offiziellen Terminen kommen auch die privaten Seiten der fünfköpfigen Familie nicht zu kurz. Ein bereits aus dem April bekanntes Foto zeigt William und Kate entspannt im Gras liegend, eng umrahmt von ihren Kindern Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) – sogar die Familienhunde Orla und Otto haben es ins Bild geschafft. Dazu blendet der "Summer Rewind" drei Einzelporträts der Kids ein, die an der Küste entstanden und ursprünglich zu ihren Geburtstagen veröffentlicht wurden: Louis feierte im April seinen achten, Charlotte im Mai ihren elften Ehrentag. Erst vor wenigen Tagen gratulierten William und Kate ihrem ältesten Sohn George mit einem frischen Porträt zum 13. Geburtstag, aufgenommen im Juni im Kensington Palast nach der Parade "Trooping the Colour". In der Bildunterschrift des extra Posts schrieben die stolzen Eltern schlicht: "Happy 13th Birthday, George!" – ein weiterer Moment, der ihren Sommer unvergesslich macht.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate in Ascot

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Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate bei einem offiziellen Auftritt

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026