Serkan Yavuz am Lügendetektor: Er liebt Samira immer noch

Serkan Yavuz (33) hat in seinem Podcast "unREAL" einen sehr persönlichen Moment mit seinen Fans geteilt: Der Realitystar wurde von Plattformanbieter Podimo zu seiner eigenen Überraschung an einen professionellen Lügendetektor angeschlossen – und sollte dort intime Fragen zu seinem Liebesleben beantworten. Besonders brisant: Es ging auch um seine Ex-Partnerin Samira Yavuz (32), mit der er zwei Kinder hat. Auf die Frage "Bist du aktuell verliebt?" antwortete Serkan mit einem klaren "Ja". Laut Auswertung des Tests sagte er damit die Wahrheit.

Im Gespräch schildert Serkan emotional: "Es ist ja kein aktuell, sondern schon eigentlich so ein 'Immer'", erklärt der Realitystar in der Folge. Er habe Samira seit der Trennung nie wirklich aus dem Kopf bekommen. Mal habe er versucht, seine Gefühle zu verdrängen, mal sie zu ignorieren. Er erzählt sogar, er habe versucht, eine Art Abneigung zu entwickeln, um besser loslassen zu können. "Ich wollte einfach vergessen, weil ich halt gesehen habe, was ich verloren habe. Ja, dumm gewesen. Aber ja, schwer aus dem Kopf zu kriegen. Vor allem, wenn man halt aktuell so einen Kontakt hat", fasst er seine Gefühlslage zusammen. Gleichzeitig betont er, dass er mit seiner Offenheit Samira nicht zu nahe treten wolle, ihr seine Gefühle aber bereits mehrfach persönlich gesagt habe.

Serkan berichtet weiter, dass seine Emotionen auch für Außenstehende kaum zu übersehen seien. "Es haben ja auch im Urlaub schon so viele Menschen gesehen oder erkannt, wie ich sie anschaue oder wie die Harmonie ist und wie ich aufgehe. Deshalb will ich ehrlich sein", so der Podcaster. Serkan und Samira hatten sich bei Bachelor in Paradise ineinander verliebt und sich im August 2023 das Jawort gegeben. Nach dem öffentlichen Fremdgeh-Skandal des 33-Jährigen ging das Paar getrennte Wege. Trotzdem gestand auch Samira kürzlich, noch eine Anziehung zu ihrem Ex zu spüren.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Dezember 2021