Lea Wagner verkündet die Geburt ihres ersten Babys

Lea Wagner (31) ist zum ersten Mal Mama geworden! Die ARD-Moderatorin und bekannte Sportschau-Gastgeberin hat die Geburt ihrer Tochter auf Instagram verkündet und dabei gleich zwei Fotos mit der Community geteilt. Auf einem der Bilder trägt sie ihr Neugeborenes in einer Babytrage nah am Körper, auf dem anderen hält sie das Baby auf dem Arm, das mit dem Köpfchen an ihrer Schulter liegt – während Lea strahlend in die Kamera lächelt. Mit einem Augenzwinkern kommentierte die frischgebackene Mama den neuen Alltag: "Haben den Schlafrhythmus der WM mit ihren Nachtspielen einfach nahtlos beibehalten."

Die Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten. Ihre Kollegin Esther Sedlaczek (40) schickte reihenweise rote Herz-Emojis, und auch Moderatorin Desiree Krause meldete sich zu Wort: "Du siehst so glücklich aus." Die Sportjournalistinnen-Welt freut sich sichtlich mit Lea. Dass ihr Mann ebenfalls in den Beiträgen zu sehen wäre, bleibt hingegen aus – die Moderatorin hält ihr Privatleben bewusst aus der Öffentlichkeit heraus.

Lea hatte die Schwangerschaft bereits vor einigen Monaten öffentlich gemacht und damals gegenüber der Deutschen Presseagentur verraten: "Dieses Jahr ist ein sehr besonderes für mich." Auch während der Schwangerschaft stand sie weiterhin für die "Sportschau" vor der Kamera. Über ihren Ehemann, mit dem sie im Dezember 2025 in Bremen heiratete, gibt die 31-Jährige hingegen so gut wie keine Details preis. Schon in früheren Interviews machte sie klar: "Privat bleibt privat."

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Instagram / leawagner Lea Wagner mit ihrem Baby, Juli 2026

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Instagram / leawagner Lea Wagner mit ihrem Baby, Juli 2026

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Instagram / leawagner Lea Wagner, Moderatorin