Türkeiurlaub: Kamen sich Serkan Yavuz und Samira näher?

Kamen sich Serkan Yavuz (33) und seine Ex Samira Yavuz (32) im gemeinsamen Türkei-Urlaub wieder näher? Dieser Frage muss sich der Realitystar jetzt in einer neuen Folge seines Podcasts "unREAL" stellen – und das unter ganz besonderem Druck. Serkan wird dabei an einen Lügendetektor angeschlossen und soll heikle Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Auf die direkte Frage, ob zwischen ihm und Samira im Urlaub etwas gelaufen sei, antwortet er mit einem klaren Nein – und der Detektor bestätigt laut der Auswertung im Podcast, dass er die Wahrheit sagt.

Serkan verrät im Podcast außerdem, was wirklich zwischen ihm und Samira lief: "Mehr als eine Umarmung war nicht drin." Dabei betont er, wie wichtig ihm der Respekt gegenüber der Mutter seiner Kinder ist. Dennoch lässt der "The Hunt"-Star durchblicken, dass er mit dem Kapitel Samira noch nicht ganz abgeschlossen hat. "Das ist jetzt kein Ding, wo ich sage, ich würde irgendwas überstürzen wollen oder sonst was", erklärt er und fügt kurz darauf nachdenklich hinzu: "Ich sehe halt einfach oft, was ich verloren habe in dem Moment."

Serkan und Samira hatten sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennengelernt und verrieten beim großen Wiedersehen der Show, dass sie ein Baby erwarten. Auf Töchterchen Nova folgte dann Nesthäkchen Valea. Im Frühjahr 2025 machte das Reality-TV-Couple dann die Trennung offiziell. Serkans Untreue sei einer der entscheidenden Gründe für das Liebes-Aus gewesen. Seither gehen Serkan und Samira getrennte Wege, wollen jedoch für ihre beiden Töchter weiter an einem Strang ziehen.

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025