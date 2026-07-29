"Nightcall"-Berühmtheit DJ Kavinsky wurde tot aufgefunden

Die Pariser Musikszene trauert um einen ihrer bekanntesten Vertreter: DJ Kavinsky wurde tot in seiner Wohnung in Paris aufgefunden. Der französische Elektromusiker, der mit bürgerlichem Namen Vincent Belorgey hieß, wurde nur 50 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Fund gegenüber der Nachrichtenagentur AFP und gab an, eine Untersuchung zur Klärung der Todesursache eingeleitet zu haben. Ersthelfer hätten vor Ort jedoch keine verdächtigen Anhaltspunkte entdeckt, hieß es weiter.

Das Ableben des Musikers kommt besonders erschütternd, da er nur wenige Tage vor seinem Geburtstag starb – am 31. Juli hätte Kavinsky seinen 51. Geburtstag gefeiert. Die genaue Todesursache ist bislang noch nicht bekannt. Frankreichs Kulturministerin Catherine Pégard würdigte den Verstorbenen auf X mit bewegenden Worten. "Mit dem plötzlichen Tod von Kavinsky verliert Frankreich eine seiner einzigartigsten Stimmen", schrieb sie. Die ganze Welt sei von "Nightcall" begeistert gewesen, fügte Pégard hinzu. "Seine Musik, die zugleich tanzbar und nostalgisch ist, wird auch weiterhin Generationen und Grenzen überschreiten", erklärte die Ministerin.

Kavinskys größter Erfolg war der Track "Nightcall", der ihn weltweit berühmt machte. Den internationalen Durchbruch erlangte der Song durch den Film "Drive" mit Ryan Gosling (45) aus dem Jahr 2011. Kavinsky galt als bedeutender Vertreter des sogenannten French Touch, einer Strömung der elektronischen Musik, die in Frankreich ihren Ursprung hat. Seinen Hit "Nightcall" spielte er zuletzt auch bei den Olympischen Spielen in Paris im Jahr 2024 – vor einem Millionenpublikum in seiner Heimatstadt.

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Getty Images Kavinsky tritt bei der Abschlusszeremonie der Paralympischen Spiele Paris 2024 im Stade de France auf

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Getty Images DJ Kavinsky beim Coachella Valley Music and Arts Festival 2008 in Indio, Kalifornien

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Imago Kavinsky bei der Garden Party im Hippodrome de Longchamp nahe Paris, 14. Juli 2021

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