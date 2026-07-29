Serkan Yavuz gesteht Wunsch nach Liebescomeback mit Samira

Serkan Yavuz (33) macht in seinem Podcast "unREAL" ein überraschend offenes Geständnis. In der neuesten Folge wird der Realitystar völlig unerwartet an einen professionellen Lügendetektor angeschlossen und muss intime Fragen zu seinem Gefühlsleben beantworten. Als er gefragt wird: "Wünschst du dir ein Liebescomeback mit Samira?", antwortet Serkan mit einem klaren "Ja" – und laut Auswertung sagt er dabei die Wahrheit. Im Gespräch erklärt der Podcaster, warum ihn dieses Ergebnis zwar freut, aber auch unter Druck setzt, und richtet sich gleichzeitig mit eindringlichen Worten an die Öffentlichkeit.

Im Podcast schildert Serkan sehr emotional, wie zwiespältig sich dieser Moment für ihn anfühlt. "Ja, wünschen ist halt nicht bekommen", erklärt er und macht deutlich, dass aus seinem Geständnis kein aktuelles Liebescomeback mit Samira Yavuz abzuleiten ist. Er betont: "Also bitte zerreißt es nicht irgendwie und macht keine Spekulationen. Es geht jetzt nicht darum, dass wir gerade hier ein Comeback feiern oder sich eins anbahnt." Viel wichtiger sei ihm, Samira nicht erneut der vollen Wucht der öffentlichen Aufmerksamkeit auszusetzen. Gleichzeitig wolle er ihr zeigen, dass er als Ex-Ehemann und Vater Verantwortung übernimmt: Er sei immer für sie da und erreichbar, wenn sie ihn brauche.

Zum Schluss machte Serkan deutlich, dass für ihn vor allem Samiras Wohlbefinden im Mittelpunkt steht. Selbst wenn sie eines Tages mit einem anderen Partner glücklich werden sollte, würde er das akzeptieren. "Ich schwöre es bei meinem Leben, ich würde ihr das sogar gönnen. Ich will einfach nur noch, dass sie glücklich ist, dass sie nicht leiden muss, dass sie einfach happy ist", sagte der Social-Media-Star in dem Podcast. Serkan und Samira haben gemeinsam zwei Kinder. Gerade deshalb betont er nun vor allem seine Rolle als verlässlicher Vater und guter Ex-Partner, während er seine persönlichen Gefühle offen zugibt, ohne daraus Hoffnungen auf ein aktuelles Liebescomeback abzuleiten.

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

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Imago Serkan Yavuz, "The 50"-Kandidat von 2024

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea