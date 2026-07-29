Mini-Bikini in Portugal: Katie Piper zeigt Mega-Body

Katie Piper (42) genießt gerade einen Familienurlaub in Portugal – und lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Die Moderatorin, die auch als Model und Autorin bekannt ist, postet eine ganze Serie von Urlaubsfotos, auf denen sie ihren trainierten Bauch in Szene setzt. Am Strand, im Meer und im privaten Pool strahlt die 42-Jährige im winzigen blauen Bikini und lässt es sich sichtlich gut gehen.

Neben dem blauen Zweiteiler ist Katie, die 2008 Opfer eines brutalen Säureangriffs wurde, auch in einem schicken Gingham-Bikini zu sehen. Für einen besonderen Hingucker sorgt zudem ein Bucket Hat von Loewe, der knapp 470 Euro kostet – damit posiert sie lachend beim Frühstück. Mit dabei sind ihr Ehemann Richard Sutton und die gemeinsamen Töchter Belle und Penelope, die den Luxusurlaub an der Algarve sichtlich genießen.

Katie hatte erst kürzlich in einem Interview mit dem Magazin Closer verraten, wie sie ihren Körper in Form hält. Sie schwört auf hartgekochte Eier auf dem Weg zur Arbeit, einen Chicken Wrap zum Mittagessen und klassische Familiengerichte wie Shepherd's Pie am Abend. Dass sie auf Alkohol weitgehend verzichtet und stattdessen lieber Sprudelwasser trinkt, ist ebenfalls Teil ihrer Routine. Ihr größtes Laster ist laut eigener Aussage Schokolade.

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Instagram / katiepiper_ Katie Piper im Portugal-Urlaub, Juli 2026

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Instagram / katiepiper_ Katie Piper in Portugal, Juli 2026

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IMAGO / Avalon.red Katie Piper und Richard Sutton, November 2019

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