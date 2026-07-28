Fürst Albert und Charlène melden sich mit emotionalen Worten

Eigentlich genießen Fürstin Charlène (48) und Fürst Albert II. von Monaco (68) derzeit die Sommerferien mit ihren Kindern – doch die verheerenden Waldbrände, die Europa seit Tagen in Atem halten, haben das monegassische Fürstenpaar nun aus seiner Auszeit herausgeholt. Über den offiziellen Instagram-Account des Palastes meldeten sich die beiden jetzt mit einem bewegenden Statement zu Wort, in dem sie den Betroffenen der Katastrophe ihre Solidarität aussprechen. "Angesichts der verheerenden Waldbrände, die zahlreiche Regionen der Welt heimsuchen, insbesondere in Frankreich, Spanien und im Vereinigten Königreich, schließen sich Fürstin Charlène und ich zusammen, um all jenen, die unter den Folgen leiden, unsere aufrichtigste Unterstützung auszusprechen", heißt es in der Erklärung von Albert.

In dem Statement würdigt das Fürstenpaar ausdrücklich den Einsatz der Feuerwehrleute und Rettungskräfte, "die alles daran setzen, die Menschen und die bedrohten Gebiete zu schützen". Die Gedanken von Charlène und Albert gelten laut der Erklärung all jenen, "die gezwungen sind, ihre Häuser zu verlassen, sowie allen Gemeinden, die sich angesichts dieser Notlage engagieren". Gleichzeitig mahnen die beiden zu mehr Klimaschutz: "Diese Brände beeinträchtigen zudem wertvolle Naturräume und eine empfindliche Artenvielfalt. Sie sind zum Teil auf die gravierenden Störungen zurückzuführen, die unser Klima beeinträchtigen, und erfordern mehr denn je mutige Maßnahmen", so Albert. Sein abschließender Appell: "In diesen schwierigen Zeiten gilt unsere Solidarität jedem einzelnen Betroffenen."

Das Statement fällt in eine eigentlich freudige Zeit für das Fürstenpaar: Erst am 1. Juli hatten Charlène und Albert ihren 15. Hochzeitstag gefeiert. Kurz darauf zeigten sie sich gemeinsam beim traditionellen Rotkreuz-Ball in Monaco – einem glamourösen Wohltätigkeitsevent, bei dem die beiden einen strahlenden Auftritt hinlegten. Die ehemalige Profischwimmerin und der Fürst sind gemeinsam Eltern von zwei Kindern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fürst Albert und Fürstin Charlène beim Nationalfeiertag Monacos 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert, Royals von Monaco

Anzeige Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco, März 2025