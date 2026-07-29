Maria Clara Groppler macht Phil Laude einen Heiratsantrag

In der deutschen Comedy-Welt gibt es Grund zur Freude: Phil Laude (36) und Maria Clara Groppler (27) sind verlobt! Die Besonderheit dabei: Den Heiratsantrag machte nicht er, sondern sie. Maria Clara kniete vor Phil nieder und fragte ihn, ob er sie heiraten möchte – und er sagte Ja. Die Comedians verkündeten ihre Verlobung mit einem Beitrag auf Instagram, der sofort für Begeisterung sorgte. Auf den Fotos ist zu sehen, wie Maria Clara mit dem Ring in der Hand vor Phil kniet, wie die beiden sich innig küssen und eng umarmen und wie Phil stolz einen silbernen Ring an seiner linken Hand in die Kamera hält.

Zu den Aufnahmen schrieb Maria Clara: "Er hat Ja gesagt." Der Ring, der an Phils Finger zu sehen ist, wirkt dabei bewusst oversized – ganz so, als gehöre auch das zur humorvollen Note des Abends. Phil selbst kommentierte den Beitrag seiner Verlobten mit einer typisch schlagfertigen Antwort: "Bei Herr der Ringe-Ring hatte sie mich", schrieb er. Polaroid-Fotos, die auf einem Holztisch ausgebreitet sind, geben weitere Einblicke in den besonderen Abend: gemeinsames Essen, Herzluftballons und ein gemütliches Restaurant mit Weinflaschen in den Regalen – alles wirkt entspannt, persönlich und mit viel Selbstironie.

Für viele Fans kommt die Verlobungs-News auch deshalb so emotional rüber, weil Phil längst mehr ist als nur der frühere Y-TITTY-Star. Vor wenigen Monaten wurde noch einmal daran erinnert, wie sehr sich seine Wege seit dem Abschiedssong "#endlich" am 11. Dezember 2015 verändert hatten. Damals hatten Phil, Matthias Roll (34) und Oguz Yilmaz (35) nach 354 Videos und über 800 Millionen Aufrufen Schluss gemacht. Und doch blieb dieser Y-TITTY-Faden spürbar: Phil erfüllte sich 2016 einen Kino-Traum mit "Bibi und Tina: Mädchen gegen Jungs", landete später mit seinen "Alman"-Clips Treffer und schaltete ab 2021 mit "Almania" in den Serienmodus. Anfang Dezember hatte er dann auch seine Solo-YouTube-Karriere beendet.

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Instagram / mariaclaragroppler Phil Laude und Maria Clara Goppler, Juli 2026

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Instagram / mariaclaragroppler Phil Laude und Maria Clara Goppler, Juli 2026

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Getty Images Y-Titty alias Matthias Roll, Phil Laude and Oguz Yilmaz, 2015

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