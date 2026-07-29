MrBeast plant Zombie-Show mit echter Todesangst

MrBeast (28) tüftelt offenbar schon an der nächsten Riesenshow – und die Idee hat es in sich: eine inszenierte Zombie-Apokalypse, in der die Teilnehmer echte Todesangst erleben sollen. Im Podcast "Joe Rogan Experience" traf der Social-Media-Star auf Moderator Joe Rogan, der ihn zu dem abgefahrenen Konzept inspirierte. Die beiden sprachen darüber, Menschen in eine scheinbar reale Endzeit-Situation zu schicken – inklusive Schauspielzombies und jeder Menge Schockmomenten. Gedreht werden soll in einer echten, leerstehenden Stadt, die als gruseliger Schauplatz dienen könnte. Die Kandidaten würden dabei gegeneinander antreten und sollen zunächst nicht erfahren, was wirklich auf sie zukommt.

MrBeast erklärte im Gespräch: "Wir könnten auch echte Zombies darstellen, aber wie können die Teilnehmer getötet werden?" Der 28-Jährige dachte dabei auch direkt an mögliche Risiken: "Man sollte den Teilnehmern nicht sagen, dass Zombies kommen. Sie sollen die Zombie-Schauspieler für echt halten, aber was, wenn sie sich dann ernsthaft wehren?" Lachend fasste er das Ziel des Projekts zusammen: "Wir wollen nur eine Reaktion aus ihnen herausholen!" Noch während des Podcasts kündigte er an, sein Produktionsteam anrufen zu wollen. Wie ernst er die Idee tatsächlich meint, ist bislang unklar – seit dem Podcast hat sich MrBeast nicht weiter dazu geäußert.

MrBeast, bürgerlich James Donaldson, gehört mit rund 510 Millionen Abonnenten auf YouTube zu den erfolgreichsten Content Creatoren der Welt. Bekannt wurde er durch aufwendige Challenges und Wettkämpfe, bei denen es häufig um große Geldsummen geht. Zuletzt setzte er mit den "Beast Games" auf Amazon einen neuen Maßstab für teure Produktionen – und bewies damit, dass hohe Budgets für ihn kein Hindernis sind.

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IMAGO / Avalon.red MrBeast, April 2025

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Getty Images Joe Rogan im Juni 2009 bei einer TV-Aufzeichnung in Kalifornien

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Getty Images Vorabpremiere zu "Beast Games" Staffel 2 bei Prime Video im Culver Studios, Culver City, mit Jimmy Donaldson aka MrBeast