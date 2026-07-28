Diese strenge Flugregel muss Prinz George befolgen

Prinz George feierte unlängst seinen 13. Geburtstag – und das bedeutet, dass eine besondere royale Sicherheitsregel bereits seit einem Jahr für ihn gilt. Denn seit George zwölf ist, soll er nicht mehr gemeinsam mit seinem Vater Prinz William (44) in einem Flugzeug reisen dürfen. Hintergrund ist eine alte Vorschrift des britischen Königshauses, die verhindern soll, dass mehrere Thronerben gleichzeitig in Gefahr geraten.

Über diese Regel sprach Graham Laurie, ehemaliger Pilot von König Charles (77), jetzt im Podcast des Magazins Hello!. Er erklärte, wie die Regel bereits auf William angewendet wurde: "Wir flogen alle vier zusammen: Charles, Diana, William und Harry – bis William zwölf Jahre alt war." Danach, so der Pilot, habe William ein eigenes Flugzeug nehmen müssen. Alle vier hätten nur dann gemeinsam fliegen dürfen, als sie noch jung gewesen seien, und auch dann nur mit schriftlicher Genehmigung von Queen Elizabeth II. (†96). Weiterhin führte er aus: "Als William zwölf wurde, flog er normalerweise in einer 125 ab Northolt, und wir flogen mit den anderen dreien in der 146."

George (13) ist der älteste Sohn von William und Prinzessin Kate (44) und steht nach seinem Vater an zweiter Stelle der britischen Thronfolge. Schon seit seiner Geburt wird jeder öffentliche Auftritt des Royals aufmerksam verfolgt, von den ersten Bildern auf dem Klinikbalkon bis zu seinen Auftritten bei großen Ereignissen wie Trooping the Colour. William hat in Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihm ein möglichst normales Familienleben ist – trotz aller Traditionen und Vorschriften, die mit der Rolle als zukünftiger König für seinen Sohn verbunden sind.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz George, Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate

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Getty Images Prinz George, Trooping the Colour 2026

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Imago Prinz William gemeinsam mit seinen Kindern Prinz George und Prinzessin Charam beim Wimbledon-Finale 2026 im All England Lawn Tennis and Croquet Club,