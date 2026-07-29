König Charles' humorvolle Reaktion auf Kinderzeichnung

König Charles III. (77) hat vor einer Kirche auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk für einen herzerwärmenden Moment gesorgt. Wie Hello! berichtet, wartete dort die siebenjährige Olivia Rickards auf den Monarchen und überreichte ihm ein selbst gemaltes Bild, das ihn in blauem Anzug und Krawatte zeigt. Dazu hatte das Mädchen, das in einem rosa geblümten Kleid erschienen war, eine persönliche Notiz geschrieben: "Lieber König Charles, danke, dass du dich um England kümmerst, du hast einen wunderbaren Job gemacht." Charles bedankte sich herzlich für das süße Geschenk – und ließ dabei sogar seinen Humor aufblitzen.

Mit einem Schmunzeln kommentierte der König das Kunstwerk: "Wenigstens lächle ich", scherzte er. Zur Belohnung für ihre Kreativität bekam Olivia, die gemeinsam mit ihrem Vater Terrence gekommen war, einen Handschlag vom König persönlich. Das Mädchen strahlte dabei über das ganze Gesicht. Charles war an dem Tag elegant gekleidet – in einem grauen Anzug mit hellblauem Hemd und einem cremefarbenen Einstecktuch – und kam in seinem elektrischen Lotus Eletre, einem rund 160.000 Pfund teuren Fahrzeug, zur Kirche.

Der Sonntagsbesuch in Flitcham war für Charles wohl eine willkommene Auszeit nach einer ereignisreichen Woche. Zu seinen Terminen zählten unter anderem die Eröffnung der Royal Horticultural Society Sandringham Flower Show, bei der er gemeinsam mit Königin Camilla (79) in einer Pferdekutsche ankam, sowie die Eröffnungsfeier der Commonwealth Games in Glasgow. Während der Blumenschau gab Charles, der für 2027 einen Staatsbesuch in Spanien plant, einen humorvollen Einblick in seinen Umgang mit dem Älterwerden: Als ein Besucher bemerkte, er sehe gut aus, antwortete der König mit einem Schmunzeln: "Es wird immer schwieriger, oder?" Seine Frau Camilla hatte ihn in der Vergangenheit als "Bergziege" beschrieben – und damit auf seine Zähigkeit angespielt.

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Getty Images König Charles III. besucht die Animal and Plant Health Agency in York

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Getty Images König Charles auf dem Fahrrad 2021

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Getty Images König Charles III. bei einem Besuch mit Königin Camilla im Community-Hub The Warehouse in Newtownards