Seltene Tochterfotos: Elsa Pataky zeigt India in Kenia

Elsa Pataky (50) lässt ihre Fans jetzt an einem ganz besonderen Mutter-Tochter-Abenteuer teilhaben: Auf Instagram teilte die Schauspielerin eine ganze Bilderflut von einer Reise nach Kenia, bei der auch ihre und Chris Hemsworths (42) Tochter India dabei war. In dem 20-teiligen Carousel, über das unter anderem das Magazin People berichtete, ist zu sehen, wie Elsa, die vor Kurzem ihren 50. Geburtstag feierte, mit India und einer Frauengruppe durch die berühmte Maasai Mara reitet, am Lagerfeuer lacht und die Natur Afrikas genießt.

Zu den Fotos schrieb Elsa: "Erinnerungen an einen meiner Lieblingsorte auf der Welt... Kenia." Sie schwärmte weiter: "Auf Pferden über die Maasai Mara reiten, Elefanten aus nächster Nähe sehen, mit meinen Mädchen am Lagerfeuer lachen und mit den Geräuschen Afrikas im Ohr aufwachen... jeder Moment war so besonders." In ihrer Danksagung wandte sich das Model an ihre Reisebegleiterinnen: "Danke an all meine Girls, dass ihr dieses Abenteuer mit mir geteilt und mit mir gefeiert habt." Außerdem bedankte sie sich bei Organisatorin Kate und dem Team von Globetrotting sowie bei Vala Equestrian und beschrieb den Trip als "Abenteuer des Lebens". Die Reise war offenbar von langer Hand geplant: Elsa wollte zu ihrem runden Geburtstag genau diesen Ausflug wiederholen, den sie regelmäßig mit ihrer Tochter unternimmt. Die gemeinsame Vorliebe fürs Reiten verbindet die beiden schon lange – India begleitet ihre Mutter immer wieder bei Pferdeabenteuern, zuletzt etwa bei einer achttägigen Safari durch die Wüste Namibias im vergangenen Herbst.

Elsa und Chris sind seit 2010 verheiratet und haben neben Tochter India noch die Zwillingssöhne Sasha und Tristan. Die Familie lebt überwiegend in Australien, wo das Paar sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzieht. In Interviews betont der "Thor"-Star immer wieder, wie wichtig ihm seine Rolle als Vater ist. Für India ließ sich Chris sogar gleich mehrfach von ihr inspirierte Tattoos stechen, wie er im Podcast "SmartLess" erzählte. Dort berichtete er, dass er sich ein Dr.-Seuss-Motiv stechen ließ, weil seine Tochter die Geschichte "Oh, the Places You’ll Go" liebte – und dass sie ihn stoppte, als er die Tätowierung wieder entfernen wollte. Weitere kleine Zeichnungen von India trägt der Schauspieler ebenfalls auf dem Arm – Erinnerungen, die ihn auch dann an seine Tochter binden, wenn sie wie jetzt mit Mama Elsa fern der Heimat besondere Erlebnisse sammelt.

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Instagram / elsapataky Elsa Pataky und Tochter India auf Safari in Kenia

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Instagram / elsapataky Elsa Pataky in Kenia

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IMAGO / ABACAPRESS Chris Hemsworth und seine Familie, Juli 2025