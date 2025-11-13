Katie Piper macht überraschendes Geständnis über ihre Ehe

Katie Piper (42), bekannt aus der Sendung "Loose Women", hat im Podcast "Just Between Us" eine ehrliche Aussage zu ihrer Ehe gemacht. Die Moderatorin, die seit 2015 mit Richard Sutton verheiratet ist, sprach über die Herausforderungen einer langjährigen Beziehung und zog Parallelen zu einem Zuhörer-Dilemma. Dabei scherzte sie: "Ich bitte Ritchie immer darum. Ich sage immer: 'Schau, wenn du dich mal langweilst mit mir, lass mich bitte los, denn dann wird sich jemand anders für mich interessieren.'" In der Diskussion ging es um emotionale Bindungen und den Umgang mit Beziehungsproblemen – Themen, über die Katie erstaunlich offen und reflektiert sprach.

Im Gespräch reflektierte sie auch über die Bedeutung von Grenzen in Beziehungen und Freundschaften. Sie betonte, wie wichtig es sei, eine Balance zwischen Zuhören und Selbstschutz zu finden – besonders dann, wenn Freunde immer wieder um Rat bitten, diesen aber nie annehmen. "Wenn du mir die Energie aussaugst und immer wieder um Rat bittest, den du nie annimmst, dann machst du als Freundin einen Fehler, wenn du diese Grenze nicht setzt", erklärte sie. Zugleich räumte Katie ein, dass sie in der Vergangenheit oft zu nett gewesen sei und sich dabei selbst in die Rolle einer "kostenlosen Therapeutin" gebracht habe.

Die 42-Jährige lernte ihren Mann 2013 kennen, in einer Zeit, die von gesundheitlichen Herausforderungen geprägt war. Nach dem Säureangriff durch ihren Ex-Partner 2008 musste sie sich zahlreichen Operationen unterziehen, was auch ihre junge Beziehung zu Richard auf die Probe stellte. Dennoch baute das Paar gemeinsam eine Familie auf und bekam zwei Töchter, Belle und Penelope. Katie, die in der Vergangenheit öffentlich machte, dass sie sich ein drittes Kind wünschte, scheint heute mit ihrer Familie und der Entscheidung, diesen Traum loszulassen, glücklich zu sein. In ihrer Beziehung schätzt sie vor allem die Stabilität und das Verständnis ihres Mannes, mit dem sie nach schwierigen Zeiten persönliche Stärke und Durchhaltevermögen bewiesen hat.

IMAGO / SOPA Images Katie Piper, Moderatorin

IMAGO / ZUMA Press Wire Katie Piper und Richard Sutton, August 2025

IMAGO / Avalon.red Katie Piper und Richard Sutton, November 2019