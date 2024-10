Katie Piper trotzt Internettrollen mit starker Botschaft

Katie Piper (41) wurde 2008 Opfer eines Säureattentats. Die Folgen des Angriffs sind bis heute in dem Gesicht der Moderatorin zu sehen. Zu Gast bei der Preisverleihung Pride of Britain legte die Britin in einem langen rubinroten Kleid einen eleganten Auftritt hin. Im Gespräch mit Mirror teilte Katie ihre bewegenden Gedanken zum Thema Tapferkeit. "Ich denke, mutig zu sein ist ein interessantes Konzept, weil es nie wirklich eine Wahl ist. Es ist oft die einzige Wahl, die den Menschen bleibt. Sehen Sie sich solche Sachen an, denn das sind positive Inhalte. Und wenn man solche Geschichten sieht und sich damit identifizieren kann, merkt man, dass das in jedem von uns steckt."

Leider muss sich Katie aufgrund ihres Aussehens immer wieder mit unreifen Personen in den sozialen Netzwerken herumschlagen. Erst vor einer Woche wurde sie von einem Internettroll auf Instagram gefragt, wo denn ihre Nase sei. "[Die Nase] wird von diesem Narbengewebe in mein Gesicht gezogen. Es ist unglaublich schmerzhaft", antwortete die 41-Jährige dem User. Ohne sein Handeln zu reflektieren, schlug ihr dieser dann vor, aus einem Fenster zu springen. "Hass in die Welt zu tragen, verletzt alle, auch dich selbst. Kommentiere mein Aussehen nicht, bedrohe mich nicht mit dem Tod, verschwinde aus dem Internet", kommentierte Katie die Attacke des Users.

Mit gerade einmal 24 Jahren wurde Katie am helllichten Tag mit einem Becher Schwefelsäure attackiert. Hinter dem Angriff steckte ihr Ex-Freund Daniel Lynch. Seither ist sie auf einem Auge blind und musste sich rund 400 Operationen unterziehen. Besonders schmerzvoll war dabei die Reaktion ihres Kindes nach einem Eingriff. "Als ich eine Augenoperation hatte, sagte mir meine älteste Tochter Belle: 'Ich will dir keinen Gute-Nacht-Kuss geben, du siehst gruselig aus'", verriet Katie in einem Interview mit The Sun 2022.

Instagram / katiepiper_ Katie Piper im Februar 2024

Getty Images Katie Piper, April 2024

