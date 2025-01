Katie Piper zeigt atemberaubende Bikini-Figur im Urlaub

Katie Piper (41) verbrachte den Jahreswechsel mit ihrer Familie im tropischen Paradies und begeisterte dabei ihre Fans mit Schnappschüssen. Die Moderatorin und "Loose Women"-Darstellerin zeigte ihren durchtrainierten Körper in verschiedenen Bikinis und teilte Einblicke von der Reise mit ihrem Ehemann Richard James Sutton und ihren Töchtern Belle und Penelope. In einem der Bilder posierte sie mit Aussicht auf das Meer, während ein anderes sie auf einem romantischen Bootsausflug mit ihrem Mann zeigte. Auch Zeit am Strand mit den Kindern durfte nicht fehlen.

Hinter der schönen Urlaubskulisse steckt jedoch ein ernstes Thema: Als Überlebende eines schrecklichen Säureangriffs im Jahr 2008 nimmt Katie ihren Sonnenschutz besonders ernst. Sie erklärte ihre Strategie, um ihre empfindliche Haut zu schützen – inspiriert von Co-Star Olivia Attwood (33). Auf ihrem Instagram-Account verriet sie, wie sie mit hohen Lichtschutzfaktoren und einem Gesichtsschutz der Sonne trotzte. Humorvoll bemerkte sie: "Ich werde eine Menge Selbstbräuner brauchen, damit die Vorhänge zum Teppich passen!" All das zeigt, wie sehr Katie auch nach zahlreichen Operationen ihre Lebensfreude und ihren Humor bewahrt hat.

Die schreckliche Attacke, bei der Katie schwere Verbrennungen und eine dauerhafte Erblindung auf einem Auge erlitt, prägte ihr Leben, doch sie hat sich beeindruckend zurückgekämpft. Zuletzt musste sie sich Ende 2023 einem Eingriff unterziehen, bei dem ihr Auge teilweise zugenäht wurde, um die Heilung zu fördern. "Ich hatte viele Probleme mit meinem Auge im letzten Jahr", verriet sie in der Talkshow "Loose Women". Doch Katie bleibt positiv: "Es gibt immer jemanden, der noch schlimmer dran ist." Trotz allem hat sie es geschafft, nicht nur ihren Alltag, sondern auch das Leben mit ihrer Familie in vollen Zügen zu genießen – eine inspirierende Stärke, die ihre Fans weltweit bewundern.

Instagram / katiepiper_ Katie Piper und Richard James Sutton

Getty Images Katie Piper bei den Bafta Awards 2024 in London

