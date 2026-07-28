Herzogin Meghans Kinder essen das Gemüse, das viele hassen

Herzogin Meghan (44) hat ein überraschendes Familiengeheimnis gelüftet: Ihre Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) stehen auf Rosenkohl - eine der wohl umstrittensten Gemüsesorten überhaupt. Das verriet die 44-Jährige jetzt in einem Promovideo für die australische Kochshow "MasterChef Australia", in der sie als Gastjurorin aufgetreten ist. In dem zweiminütigen Clip, der in der australischen Sendung 10 News Sydney ausgestrahlt wurde, wählte Meghan verschiedene Zutaten für die Kandidaten aus, darunter Zitronen, Macadamianüsse, australischen Honig – und eben Rosenkohl. Als sie dabei beiläufig erwähnte, dass ihre Kinder das Gemüse zu Hause essen, erntete sie staunende Reaktionen. "Meine Kinder essen Rosenkohl!", schwärmte sie, woraufhin jemand rief: "Das ist beeindruckend!"

Der Ausruf kam nicht von ungefähr, denn Rosenkohl gilt vielen als Hassgemüse - hauptsächlich wegen seines bitteren Geschmacks. Damit teilen Archie und Lilibet aber den Gaumen ihres Großvaters König Charles (77), der einst auf die Frage nach seinem Lieblingsgemüse antwortete: "Ich mag Rosenkohl sehr." Auch Spinat hat es dem Monarchen angetan – gegenüber Schulkindern bezeichnete er ihn als "das Beste auf der Welt". Weniger begeistert ist Charles dagegen laut dem Magazin Hello! von Zucchini und Kürbis: Laut seinem ehemaligen Gärtner David Pearce hat er diese beiden Gemüsesorten in den königlichen Gewächshäusern in Highgrove schlichtweg "verbannt". Meghan und ihre Kinder bauen übrigens auch selbst Gemüse an – in ihrem Zuhause in Montecito wächst nach eigenen Angaben "jede Menge Gemüse", das die Familie sogar schon auf einem kleinen Marktstand verkauft hat.

Die Folge von "MasterChef Australia", in der Meghan einen Überraschungsauftritt als Gastjurorin hinlegte, wurde während ihres Australien-Besuchs mit Prinz Harry (41) im April gedreht. Für die Herzogin ist der Auftritt in der Kochshow keine große Überraschung – Kochen und Essen sind ihr schon lange eine Herzensangelegenheit. Auf Netflix hatte sie zuletzt ihre eigene Kochshow namens "With Love, Meghan". Über ihre Zeit bei "MasterChef Australia" schwärmte sie in dem Promovideo: "Es hat mir unglaublich gefallen zu sehen, wie sich alle gegenseitig umarmt haben, wie eng sie zusammengewachsen sind und wie stolz sie aufeinander waren – schließlich haben alle unglaublich hart gearbeitet." Über ihre eigene Kochphilosophie sagte sie: "Für mich sind Essen und Kochen ein Ausdruck von Liebe. Es gibt kaum etwas Schöneres, um Menschen miteinander zu verbinden. Das hat etwas sehr Persönliches und Bedeutungsvolles. Auf diese Weise zeige ich meinen Freunden, meiner Familie und meinen Kindern, wie sehr sie mir am Herzen liegen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, serviert Mittagessen im McAuley Community Services for Women in Melbourne

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghan Markle: Netflix zeigt den Trailer zu "With Love, Meghan" in Los Angeles, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet im Juni 2026