Ski-Star Henrik Kristoffersen ist erneut Papa geworden

Familienzuwachs beim norwegischen Ski-Star Henrik Kristoffersen (32): Der Slalom- und Riesenslalom-Spezialist und seine Frau Tonje sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Ihre Tochter Linnea kam am 25. Juli zur Welt. Auf Instagram teilte Henrik die freudige Neuigkeit jetzt mit einem herzerwärmenden Foto von dem Baby. "Die kleine Schwester ist endlich hier", schrieb er dazu. "Willkommen zu Hause, unser süßes Mädchen."

Neben dem Neugeborenen ist auch der dreijährige Sohn Emil ganz aus dem Häuschen: Fotos zeigen, wie der stolze große Bruder behutsam das Händchen seiner kleinen Schwester hält und Henrik beim Tragen des Maxi-Cosi aus dem Krankenhaus hilft. Die Glückwünsche aus der Skiwelt ließen nicht lange auf sich warten. Unter anderem gratulierten Atle Lie McGrath, Marco Büchel und Lara Colturi der Familie. Auch Zoé Chastan meldete sich zu Wort: "Glückwunsch und willkommen, kleines Mädchen", schrieb sie – sie und ihr Mann Loïc Meillard sind selbst erst vor wenigen Monaten Eltern einer Tochter geworden.

Henrik und Tonje kennen sich bereits seit der Schulzeit, verliebt haben sie sich aber erst 2016. Seitdem gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Im Sommer 2023 kam ihr Sohn Emil zur Welt, und im Juni des vergangenen Jahres heirateten sie in ihrer Wahlheimat Salzburg. Die Schwangerschaft hatten Henrik und Tonje im Januar öffentlich gemacht – kurz nach den Weltcuprennen in Wengen. Sportlich kann der 32-Jährige auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken: Der Norweger wurde zweifacher Weltmeister, 2019 im Riesenslalom und 2023 im Slalom.

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Getty Images Henrik Kristoffersen gewinnt Bronze im Slalom bei den Winterspielen Milano Cortina 2026 in Bormio

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Instagram / h_kristoffersen Linnea Kristoffersen, Juli 2026

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Getty Images Henrik Kristoffersen feiert Rang zwei im Slalom beim Weltcup in Kranjska Gora, 8. März 2026

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