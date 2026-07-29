Die verrücktesten Promi-Babynamen: Von Flora Blue bis Psalm

Außergewöhnliche Babynamen gehören in Hollywood längst zum guten Ton – und 2026 liefert bereits den nächsten Hingucker. Erst vor wenigen Tagen begrüßten Model Elsa Hosk (37) und ihr Verlobter Tom Daly ihre zweite Tochter Flora Blue, die sogar im heimischen Garten zur Welt kam, so Vogue. Die Kleine macht das Familienglück perfekt und bekommt mit Tuulikki Joan Daly eine große Schwester. Mit ihrem poetischen Namen reiht sich Flora Blue in eine lange Liste prominenter Kinder ein, deren Namen alles andere als gewöhnlich sind. Ob von der Natur, Musik oder Popkultur inspiriert – viele Stars setzen auf kreative Namen, die garantiert im Gedächtnis bleiben.

Doch Flora Blue ist längst nicht der einzige außergewöhnliche Promi-Name. Meghan Trainor (32) und Daryl Sabara (34) entschieden sich für ihre Tochter Mikey Moon, während Nara und Lucky Blue Smith (28) mit Fawnie Golden sowie ihren Kindern Rumble Honey, Slim Easy und Whimsy Lou ebenfalls auf kreative Namen setzen. Rihanna (38) und A$AP Rocky (37) bleiben ihrer "R"-Tradition mit RZA (4), Riot Rose und Rocki Irish treu. Auch Kim Kardashian (45) und Ye (49) wählten für ihre vier Kinder alles andere als gewöhnliche Namen: North (13), Saint (10), Chicago (8) und Psalm (7). Und Gwyneth Paltrow (53) sorgte mit Apple (22) schon vor Jahren für einen der wohl bekanntesten ungewöhnlichen Promi-Babynamen.

Doch die Liste ungewöhnlicher Promi-Babynamen ist noch deutlich länger. Jamie Oliver (51) entschied sich unter anderem für Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear Maurice und River Rocket Blue Dallas, während Ed Sheeran (35) seine Tochter Lyra Antarctica nannte. Auch Kate Winslet (50) setzte mit Bear Blaze auf einen außergewöhnlichen Namen. Eines zeigt sich dabei immer wieder: Während manche Namen für Verwunderung sorgen, werden andere schnell zum Trend. Bei den Stars scheint jedenfalls zu gelten: Je kreativer der Babyname, desto größer der Gesprächsstoff.

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Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

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Instagram / hoskelsa Elsa Hosk und ihr Baby, Juli 2026

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Getty Images Kate Winslet bei der Premiere von "Finding Harmony: A King's Vision" in Windsor