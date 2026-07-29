Nie gemacht: "Digger" war für Tom Cruise Herausforderung

Tom Cruise (64) ist bekannt dafür, seine Grenzen immer weiter auszuloten – er hing an der Außenseite eines startenden Airbus, kletterte am höchsten Gebäude der Welt empor und raste mit dem Motorrad über eine Klippe. Doch ausgerechnet sein neues Filmprojekt stellte den Hollywoodstar vor eine Herausforderung ganz anderer Art. In Los Angeles präsentierte er jetzt ausgewählten Pressevertretern den ersten Trailer zu seinem kommenden Film "Digger" – und sprach offen darüber, wie besonders diese Rolle für ihn ist. "So etwas habe ich noch nie zuvor gemacht. Ich hatte noch nie etwas, das mich so herausgefordert hat", sagte er laut t-online bei der Veranstaltung.

Im Film "Digger", der im Oktober in die Kinos kommt, ist Tom kaum wiederzuerkennen. Er spielt einen exzentrischen, katzenliebenden Öltycoon mit Bauchansatz und schütterem, grauem Haar – ein denkbar großer Kontrast zu seinem gewohnten Image. Hinter der Kamera verantwortet Oscarpreisträger Alejandro G. Iñárritu das Projekt. Der Regisseur erklärte bei der Trailer-Präsentation in den Warner Bros. Studios, warum er sich Tom für die Hauptrolle gewünscht hat: "Die Leute fragen mich oft, warum ich Tom für die Rolle des Digger gewählt habe. Für mich ist das, als würde man jemanden fragen, warum man Wasser trinkt, wenn man durstig ist. Weil man es braucht. Der Film brauchte Tom."

Alejandro und Tom wollten schon lange zusammenarbeiten – nun sei der richtige Moment dafür gekommen. Tom selbst erklärte, er habe "40 Jahre gebraucht, um diese Figur zu werden", und bezog sich damit auf seine jahrzehntelange Karriere vor der Kamera. Der Regisseur unterstrich das: "Die Verwandlung, die er durchlaufen hat, ist erstaunlich." Seit den frühen 1980er-Jahren steht Tom auf der Leinwand, wurde unter anderem durch die "Mission: Impossible"-Reihe weltberühmt und ist bis heute vor allem für seine selbst ausgeführten, gefährlichen Stunts bekannt.

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Getty Images Tom Cruise stellt bei der CinemaCon im Dolby Colosseum den kommenden Film "Digger" für Warner Bros. vor

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Imago Bei den 53rd Annual Saturn Awards in Los Angeles: Tom Cruise

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Getty Images Tom Cruise vor dem WM-Finale 2026 in East Rutherford