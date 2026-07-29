The-Frames-Sänger Glen Hansard verstirbt bei Motorradunfall

Der irische Musiker Glen Hansard (56) ist tot. Der Oscar-Preisträger und Frontmann der Dubliner Band The Frames kam in den frühen Morgenstunden des 29. Juli 2026 bei einem Motorradunfall ums Leben. Laut der irischen Polizei, der Gardaí, ereignete sich der Alleinunfall kurz vor 4:30 Uhr auf der Lower Road in Lucan am Stadtrand der irischen Hauptstadt Dublin. Notärzte behandelten ihn noch vor Ort, doch kurz darauf wurde sein Tod festgestellt. Glen hinterlässt laut Mirror seine Partnerin, die Dichterin Maire Saairtsa, sowie den gemeinsamen Sohn Christy, der gerade einmal drei Jahre alt ist.

Die Gardaí haben die Unfallstelle für Untersuchungen durch Forensiker gesichert und rufen mögliche Zeugen auf, sich zu melden. Glen war vor allem durch seine Rolle in dem irischen Musikfilm "Once" und den darin enthaltenen Song "Falling Slowly" bekannt, den er gemeinsam mit seiner Kollegin Markéta Irglová schrieb. Dieser Song brachte ihm 2007 den Oscar für den besten Originalsong ein. Daneben veröffentlichte der Musiker als Teil des Rockduos The Swell Season sowie als Solokünstler mehrere Alben. Sein Soloalbum "Didn't He Ramble" war 2016 für einen Grammy in der Kategorie Best Folk Album nominiert.

Glen war nicht nur als Musiker, sondern auch als Aktivist bekannt. Er nahm unter anderem an Protesten gegen die irische Wohnungskrise und an einer Demonstration zum dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine teil. Darüber hinaus organisierte er jahrelang einen Wohltätigkeits-Straßenauftritt am Heiligabend vor dem Gaiety Theatre in Dublin, bei dem irische Musikerinnen und Musiker zugunsten der Dublin Simon Community auftraten. Einem breiteren Publikum bleibt er auch durch seinen Auftritt bei der Beerdigung von Shane MacGowan (†65), dem Frontmann der Pogues, im Jahr 2023 in Erinnerung: Damals sang Glen gemeinsam mit der irischen Sängerin Lisa O'Neill "Fairytale Of New York" – und brachte die Trauernden in der Kirche zum Tanzen. Glen und seine Partnerin Maire lebten abwechselnd in Irland und in Maires Heimatstadt Helsinki in Finnland.

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Getty Images Glen Hansard performt bei "Joni 75: A Birthday Celebration" im Dorothy Chandler Pavilion in Los Angeles

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Getty Images Glen Hansard performt bei den Oscar Wilde Awards der US-Ireland Alliance in Santa Monica, 23. Februar 2017

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ShowBizIreland / Getty Images Shane MacGowan, Sänger

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