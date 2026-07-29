Ashley Benson und Kristen Stewart auf Emma Roberts' Hochzeit

Kristen Stewart (36) und Ashley Benson (36) sorgten bei Emma Roberts' Hochzeit für Aufsehen. Die Schauspielerin heiratete am 25. Juli Schauspieler Cody John bei einer sommerlichen Zeremonie in Idaho – und hatte dabei ein prominentes Publikum. Kristen erschien in einem weißen kurzärmeligen Hemd mit schwarz-weißer Krawatte, grauer Hose und cooler Sonnenbrille. Ashley trug ein schwarzes Spitzenkleid mit blattförmigen Spitzendetails und harmonierte damit perfekt mit ihrem Ehemann Brandon Davis (46), der ganz in Schwarz erschien. Ein Foto der Gruppe teilte Ashley jetzt auf Instagram. Zu den Gästen zählte außerdem Emmas (35) Tante Julia Roberts (58), die gemeinsam mit ihrem Ehemann Danny Moder (57) die Feierlichkeiten besuchte.

Emma trug laut dem Magazin People bei der Zeremonie ein fließendes, maßgefertigtes Hochzeitskleid mit asymmetrischem Ausschnitt und Spitzendetails des Designers Monique Lhuillier. Dazu kombinierte sie einen transparenten Schal sowie einen langen weißen Schleier mit einem ungewöhnlichen, maskenartigen Element, das lediglich ihre Augen bedeckte. Bräutigam Cody, der unter anderem in der Hulu-Serie "Wu-Tang: An American Saga" und in der CW-Serie "In the Dark" zu sehen war, erschien in einem braunen Anzug. Die beiden hatten ihre Verlobung im Juli 2024 bekannt gegeben. "Ich poste das hier, bevor es meine Mutter allen erzählt", schrieb Emma damals auf Instagram, begleitet von einem Foto, auf dem sie ihren Diamant-Verlobungsring präsentierte.

Für die Hochzeitsfeier hatte Emma nicht nur ein Kleid eingeplant: Sie wechselte für die Afterparty in ein gewagtes schwarzes Ensemble aus Chantilly-Spitze, bestehend aus einem trägerlosen Korsett und einem teelangen Rock, wie People berichtet. Dass Kristen und Ashley als Gäste gemeinsam auftraten, mag überraschen, doch Ashley und Emma verbindet zumindest eine indirekte berufliche Geschichte. Emma war ursprünglich für eine Rolle in dem 2012er-Film "Spring Breakers" vorgesehen, sprang jedoch ab – woraufhin Ashley die Rolle übernahm. Kristen und Emma sind beide seit vielen Jahren feste Größen in Hollywood und zählen seit Langem zu den bekanntesten Schauspielerinnen ihrer Generation.

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Instagram / ashleybenson Ashley Benson, Brandon Davis und Kristen Stewart auf Emma Roberts Hochzeit.

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Getty Images Kristen Stewart bei den Kodak Film Awards 2026

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Getty Images Ashley Benson, Schauspielerin