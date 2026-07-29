Amal Clooneys Fitnessgeheimnis ist überraschend simpel

Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (48) setzt bei ihrer Traumfigur offenbar weniger auf komplizierte Hollywood-Workouts als auf eine klare Routine: Pilates, Krafttraining, lange Spaziergänge und jede Menge Action auf dem Tennisplatz. Wie das Magazin Women’s Health berichtet, kombiniert die Mutter von Zwillingen diese Einheiten geschickt mit ihrem vollen Alltag als Top-Anwältin und Ehefrau von Schauspieler George Clooney (65). Dazu kommen regelmäßige Tenniseinheiten, bei denen sie sogar ihren Mann regelmäßig schlägt. "Amal ist eine wirklich gute Athletin. Als ich jünger war, habe ich einige Tennisturniere gewonnen. Ich habe viel Sport getrieben – ich treibe immer noch viel Sport, und ich kann wirklich gut spielen. Und Amal schlägt mich haushoch", verriet der Schauspieler gegenüber dem Magazin People.

Auch beim Pickleball hat George das Nachsehen: "Sie macht mich fertig – wenn wir sechs Spiele spielen, gewinne ich vielleicht zwei", gab er zu. Amals Athletik stellte sie auch bei einem ganz besonderen Heimspiel unter Beweis: Bei einem Besuch in ihrem Haus in England trat sie in einem Freiwurf-Wettbewerb gegen den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (64) an – und gewann. "Amal verwandelte 17 Freiwürfe in Folge – und 18 von 20", schwärmte der stolze Ehemann gegenüber People.

Auch abseits des Sports scheint bei Amal und George vieles über feste Gewohnheiten und einen gesunden Lebensstil zu laufen. Laut dem Magazin Heat beginnt Amal ihren Tag mit Algensuppe. Mittags soll bei ihr unter anderem Salat, Spaghetti mit Putenbällchen oder Hähnchen mit Zitronensauce auf den Tisch kommen. Für das Familienessen sorgt oft Köchin Viviana Frizzi, die laut George seit Jahren für die Familie kocht. Gegenüber People erzählte er, dass gerade mit den gemeinsamen Zwillingen Essen zu Hause besonders wichtig geworden sei. Ein fester Höhepunkt sei dabei der wöchentliche Pizzaabend mit Margherita und Rucolasalat. Außerdem kommen bei den Clooneys laut Viviana auch libanesische, indische, japanische und italienische Gerichte auf den Tisch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal Clooney im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images George und Amal Clooney in London 2023.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal Clooney, Juristin