Ehrlich: Renata Lusin kämpft mit gesundheitlichen Problemen

Rund drei Monate nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Tessa kämpft Renata Lusin (39) mit gesundheitlichen Problemen. Die Let's Dance-Bekanntheit offenbarte jetzt in ihrer Instagram-Story, dass sie wegen einer Verengung am Schulterdach in physiotherapeutischer Behandlung ist. Zwar absolviert sie bereits wieder erste kleinere Auftritte auf dem Tanzparkett, doch ihr Körper hält bisher nicht vollständig mit. "Mein Physio sagt, fürs Tanzen ist es noch zu wenig Muskulatur", verriet die 39-Jährige ihren Followern.

Trotzdem lässt Renata nicht locker und absolviert eigenen Angaben zufolge täglich ein zeitintensives Trainingsprogramm. Dabei liegt der Fokus vor allem auf Rücken und Schultern – Muskeln, die durch das Stillen und Tragen des Babys besonders beansprucht werden. Die Beschwerden besserten sich langsam, aber sie betonte: "Ich muss weiter trainieren." Mit einem gut gemeinten Rat wandte sie sich auch an andere Mütter: Sie sollten besonders "auf die Haltung achten". Ob sie bei der neuen "Let's Dance"-Staffel dabei sein wird, steht noch nicht fest.

Neben den körperlichen Herausforderungen erlebte Renata jüngst aber auch einen sehr emotionalen Moment. Hinter den Kulissen eines Auftritts in Bern stillte sie Baby Tessa und hielt diesen Augenblick in einem Foto fest, das sie auf Instagram teilte. "Es ist ein Déjà-vu", schrieb sie dazu, denn bereits 2024 habe es ein fast identisches Foto mit ihrer älteren Tochter Stella gegeben. "Mir kommen schon die Tränen", gab sie mit sichtlich feuchten Augen zu. Ihr persönliches Fazit fiel dabei besonders bewegend aus: "Ich bin Tänzerin, ich bin Mama. Zwei Namen, ein Herz."

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profitänzerin

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profitänzerin

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrer Tochter, Juli 2026