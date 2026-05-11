Einen Monat nach Geburt: Renata Lusin teilt süße Babyfotos

Die Zeit vergeht wie im Flug! Vor rund einem Monat erblickte die kleine Tessa das Licht der Welt – und nun feiert Let's Dance-Profitänzerin Renata Lusin (38) diesen ersten Mini-Meilenstein ihrer zweiten Tochter zusammen mit ihren Fans. Auf Instagram teilte die stolze Zweifach-Mama einen zuckersüßen Schnappschuss, auf dem der Familienzuwachs ganz friedlich mit einem Teddybär kuschelt. "Wir sind unendlich dankbar für jede Sekunde mit dir und freuen uns auf alles, was noch kommt", schwärmt Renata und machte damit deutlich, wie sehr sie im neuen Alltag zu viert aufgeht.

Für Renata und Valentin Lusin (39) könnte es aktuell wohl kaum schöner sein: Nachdem Töchterchen Stella das Paar bereits 2024 zur kleinen Familie gemacht hatte, machte Tessa das Glück am 9. April perfekt. Seit der Geburt nimmt Renata ihre Community regelmäßig mit durch den emotionalen Babywahnsinn zwischen spontanen Tanzeinlagen und Kuschelstunden. Dass die Liebe im Hause Lusin gerade förmlich überquillt, zeigen auch die liebevollen Details in ihrer Story: Von bunten Ballons im Kinderzimmer bis hin zu Aufmerksamkeiten von engen Freunden – das Haus der Tanzprofis platzt aus allen Nähten vor Glückseligkeit.

Renata zeigt dabei gewohnt viel Herz und lässt keine Zweifel daran, wie wohl sie sich in ihrer Mutterrolle fühlt. Die intensive Kennenlernphase steht für die TV-Bekanntheit derzeit an erster Stelle, doch der Austausch mit ihren Followern darf dabei nicht fehlen. Ob ehrliche Updates zu ihrem Körper nach der Schwangerschaft oder eben diese zuckersüßen Einblicke aus dem Kinderzimmer: Die Lusins nehmen ihre Supporter mit auf eine Reise, die gerade erst so richtig Fahrt aufnimmt.

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrer neugeborenen Tochter Tessa

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Die kleine Tessa kuschelt mit einem Teddybären

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin mit ihrer neugeborenen Tochter