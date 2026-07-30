Ärger mit Ex: Manager bremst Olivia Attwoods Racheaktion aus

Nach ihrer Trennung von Ex-Mann Bradley Dack zu Beginn des Jahres sorgt Olivia Attwood (35) nun erneut für Aufsehen. Die TV-Persönlichkeit teilte auf Instagram kräftig gegen die neue Freundin ihres Ex-Manns aus. Der Auslöser: Bradley hatte einen emotionalen Song in den sozialen Medien gepostet, kurz nachdem Olivia ihre neue Beziehung mit Pete Wicks (37) öffentlich gemacht hatte. Sie bezeichnete Bradleys neue Partnerin Emily in einem Post als "professionellen Sitzwärmer" und drohte damit, belastende Screenshots zu veröffentlichen. Doch dann griff ihr Manager ein – und bremste sie aus.

In einem Instagram-Video erklärt Olivia ihren Fans nun, dass sie die angekündigten Screenshots vorerst nicht veröffentlichen wird. "Die Screenshots sind also erst mal auf Eis gelegt, weil mein Manager wollte, dass ich mich großzügig zeige", gibt sie in dem Clip zu. Der Manager habe sie vor möglichen Folgen ihrer Aktion gewarnt. Statt Drama wählte sie dann einen anderen Weg und feierte ausgelassen mit Freundinnen im Londoner Club Freedom.

Olivia und Bradley hatten sich 2015 in einem Nachtklub kennengelernt. Nach vier Jahren Beziehung folgte die Verlobung in Dubai. Im Juni 2023 gab sich das Paar im Bulgari Hotel das Jawort, doch ihre Ehe hielt nur etwas mehr als zwei Jahre. Der Hintergrund des Streits reicht tief: Als Olivia im Januar ihre Trennung von Bradley bekanntgab, machte sie deutlich, warum die Ehe gescheitert war. "Ich habe in den letzten zehn Jahren zu Brad gehalten, obwohl er mich mehrfach belogen und betrogen hat", schrieb sie damals in einem öffentlichen Statement.

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Getty Images Olivia Attwood, 2022

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Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood backstage bei "X Factor Celebrity" in London, 16. November 2019

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Getty Images Olivia Attwood und Bradley Dack bei der ITV Palooza am 23. November 2021