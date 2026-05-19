Renata Lusin zeigt After-Baby-Body sechs Wochen nach Geburt

Sechs Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Tessa meldet sich Renata Lusin (38) mit einem beeindruckenden Update zurück. Die Let's Dance-Profitänzerin teilt auf Instagram ein Video, in dem sie ihren After-Baby-Body präsentiert und dabei ihren Bauch anspannt, um die ersten sichtbaren Ergebnisse ihres Trainings zu zeigen. Hinter dem Comeback steckt ein klares Ziel: Schon im Sommer will die zweifache Mutter wieder auf dem Tanzparkett stehen – und dafür gibt sie alles.

Neben dem Training stellt Renata auch ihre Ernährung um. "Ich versuche jetzt mehr Proteine zu essen und ein bisschen zu verzichten auf Weißbrot und Zucker, zumindest ein bisschen weniger, weil ich liebe schon Süßigkeiten", sagt sie in ihrer Story. Die Resultate können sich bereits sehen lassen, wie sie selbst erklärt: "Ich hab gerade so schön trainiert. Langsam sieht man das auch am Bauch! Wenn ich anspanne, sieht man jetzt schon was."

Schon drei Wochen nach der Geburt von Baby Tessa hatte die Frau von Valentin Lusin (39) ihre Community in der Instagram-Story mit ins Gym genommen und dabei erste Fortschritte geteilt. Damals betonte die Tänzerin, ihren Körper behutsam in die Rückbildung begleiten zu wollen. Nun, weitere drei Wochen später, legt sie das Tempo merklich zu – und die Ergebnisse sprechen für sich.

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin zeigt ihren After-Baby-Body

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Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin mit ihrer neugeborenen Tochter

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin im Mai 2026