Drei Wochen nach Geburt: Renata Lusin zeigt After-Baby-Body

Drei Wochen nach der Geburt ihrer zweiten Tochter meldet sich Renata Lusin (38) mit einem ehrlichen Update aus dem Gym. Die Profitänzerin richtet sich in ihrer Instagram-Story direkt an ihre Community und zeigt dabei ganz offen ihren Bauch. Statt Hochleistungs-Workout gibt es bei der Tänzerin aber bewusst Slow-Motion: Renata betont, dass sie ihren Körper nach der Geburt ganz behutsam in die Rückbildung begleiten will. Doch einen Fortschritt erkenne sie dennoch schon: "So langsam sehe ich meine Muskeln."

Im Clip erzählt die Sportlerin, dass für sie aktuell noch kein richtiges Krafttraining auf dem Plan steht. "Ich trainiere gerade noch nicht richtig die Muskulatur. Aber wir fangen jetzt so langsam an. Aber alles peu à peu", beschreibt Renata ihren sanften Neustart im Fitnessstudio. Drei Wochen nach der Entbindung sei es nicht das Ziel, wieder so auszusehen wie vor der Schwangerschaft. Stattdessen wolle sie ihrem Körper Zeit und Unterstützung geben, um sich von der Schwangerschaft und der Geburt zu erholen. Auch in Sachen Ernährung bleibt sie entspannt: Diäten sind für sie kein Thema, sie esse weiterhin alles und setze nicht auf strenge Verbote, wie sie in ihrer Story betont.

Renata und ihr Mann Valentin Lusin (39) wurden am 9. April zum zweiten Mal Eltern. Neben der neugeborenen Tessa ist die zweijährige Tochter Stella der ganze Stolz der Let's Dance-Bekanntheiten. Die Kleine erblickte im März 2024 das Licht der Welt. Aufgrund der ersten Geburt hatte Renata Sorgen vor der zweiten – am Ende habe jedoch ein unvergesslicher Moment im Kreißsaal alle Sorgen vergessen lassen.

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin im Mai 2026

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profitänzerin

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrer neugeborenen Tochter Tessa