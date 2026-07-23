Darum wollen Renata und Valentin Lusin keine weiteren Kinder

Renata Lusin (39) und Valentin Lusin (39) sind als Profitänzer bei Let's Dance bekannt – und als Paar, das in den vergangenen Jahren eine bewegende Familiengeschichte durchlebt hat. In einer Fragerunde auf Instagram hat sich Renata nun offen zu ihrer Familienplanung geäußert und dabei klargestellt: Weitere Kinder wird es nicht geben. "Nein. Wir sind sehr glücklich mit zwei Kindern", schrieb sie auf die Frage eines Fans. Beide seien "nicht mehr die Jüngsten", ergänzte die Tänzerin. Das Paar ist Eltern der Töchter Stella und Tessa.

Hinter der Entscheidung stecken aber nicht nur das Alter oder die bereits erfüllten Kinderwünsche. Renata sprach in der Instagram-Fragerunde auch über die körperlichen und seelischen Belastungen der vergangenen Jahre. "Nach fünf Schwangerschaften bin ich auch psychisch durch", gestand sie offen. Drei Fehlgeburten sowie zahlreiche Hormonbehandlungen hätten ihren Körper "irgendwie kaputt gemacht". Hinzu kommen berufliche Hürden: Als Selbstständige arbeite das Paar vor allem abends, was eine verlässliche Kinderbetreuung für zwei Töchter bereits jetzt kaum möglich mache. "Wir sind rundum glücklich. Wir haben uns immer zwei Kinder gewünscht, jetzt haben wir wunderschöne Mädchen", so Renata weiter. Man spüre es einfach, "wenn man vollzählig ist".

Der Weg zu diesem Familienglück war alles andere als einfach. Stella erblickte 2024 das Licht der Welt, ihre kleine Schwester Tessa folgte am 9. April dieses Jahres. Davor hatte Renata innerhalb nur eines Jahres drei Fehlgeburten erlitten. Trotz dieser schweren Zeit hielten sie und Valentin an ihrem Traum fest. Inzwischen hat die Familie auch ihr neues Zuhause gefunden: Nach vielen Jahren in Düsseldorf sind die Lusins kürzlich in ein größeres Eigenheim in Monheim am Rhein gezogen.

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Getty Images Renata Lusin und Valentin Lusin, Dezember 2019

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella am Ostersonntag, April 2026

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Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin mit ihrem Baby, April 2026