Nach Bauchstraffung: Katharina Eisenblut zeigt das Ergebnis

Katharina Eisenblut (32) hat sich nach zwei Schwangerschaften und einer größeren Abnahme unters Messer gelegt. Elf Wochen nach ihrer Bauchdeckenstraffung präsentiert die Sängerin ihren Followern auf Instagram nun stolz das Ergebnis. Zufrieden stemmt sie die Hände in die Hüften und zeigt ihren flachen Bauch in einem Crop-Top aus allen Winkeln. "Ich bin sehr zufrieden, ich bereue da gar nichts", meint Katharina. Auch ihr Partner zeigt sich begeistert und lobt: "Da wurde richtig gezaubert. [...] Richtig, richtig gut."

Katharinas Weg zum Traumkörper ist jedoch noch nicht abgeschlossen. "Es ist noch nicht ganz abgeheilt. Das dauert noch", verrät sie. Bis ihr neuer Waschbrettbauch vollständig abgeheilt ist, könne es bis zu einem Jahr dauern. Eine Bauchdeckenstraffung oder auch Abdominoplastik ist ein chirurgischer Eingriff, der überschüssige Haut und Fettgewebe entfernen soll. Dabei wird unter Vollnarkose ein waagerechter Schnitt am Unterbauch gesetzt, das Gewebe gestrafft und meist auch der Bauchnabel versetzt.

Neben dem Beauty-Aspekt des Eingriffs nannte Katharina in der Vergangenheit noch einen weiteren Grund, der sie zur OP motivierte. "Bei mir wurde nach der Schwangerschaft eine Rektusdiastase diagnostiziert, weshalb meine Bauchmuskeln operativ wieder zusammengenäht werden mussten", verriet sie in ihrer Instagram-Story. Der Eingriff sei laut Katharina medizinisch notwendig gewesen, da die Rektusdiastase – das Auseinanderweichen der linken und rechten Bauchmuskeln – unter anderem Rückenschmerzen verursacht habe.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut zeigt das Ergebnis ihrer Bauchstraffung

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